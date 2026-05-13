Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Normal sezon fikstürünün tamamlandığı Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan dev derbi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı.

HABERİN ÖZETİ Derbide kazanan Beşiktaş GAİN! Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'e 85-72 mağlup oldu. Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı. Beşiktaş GAİN ilk çeyreği 26-9, devreyi ise 49-28 önde tamamladı. Üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko farkı azaltmaya çalışsa da Beşiktaş GAİN son periyoda 65-52 önde girdi. Beşiktaş GAİN bu sonuçla normal sezonu 25 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladı. Fenerbahçe Beko ligdeki 29. maçında 5. yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko, 16 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

Derbiye etkili başlayan taraf konuk ekip Beşiktaş GAİN oldu. Siyah-beyazlılar, ilk 3 dakikada 13-0'lık seri yakaladı. Sadece bir sayı bulabilen Fenerbahçe Beko karşısında skor üretmeyi sürdüren siyah-beyazlılar, 8. dakikada farkı 23'e çıkardı ve skor 24-1 oldu. Beşiktaş, kalan bölümde bulduğu basketlerle biraz toparlanan sarı-lacivertli takım karşısında ilk periyodu 26-9 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlere sahne olan ikinci çeyrekte farkı açan Beşiktaş GAİN, soyunma odasına 49-28 üstün gitti.

Dengeli geçen üçüncü periyodun son 3,5 dakikasında oyun üstünlüğünü eline geçiren Fenerbahçe Beko, üst üste bulduğu basketlerle bitime 33 saniye kala farkı 11'e indirdi ve skor 52-63 oldu. Beşiktaş, bu çeyreği 65-52 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrekte büyük heyecan yaşandı. Üçüncü periyodun sonlarında yakaladığı iyi oyunu bu bölüme de taşıyan Fenerbahçe, milli basketbolcu Onuralp Bitim'in kazandırdığı sayılarla etkili oldu. Sarı-lacivertliler, Horton-Tucker'ın serbest atış çizgisinden kaydettiği isabetlerle 37. dakikada farkı 7'ye indirdi ve durum 69-76'ya geldi. Son bölümde bulduğu kritik basketlerle farkı yeniden açan Beşiktaş, sahadan 85-72 galip ayrıldı.

Beşiktaş GAİN, bu sonuçla Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 25 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladı. Fenerbahçe Beko ise ligdeki 29. maçında 5. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko, normal sezonun 30. haftasının erteleme maçında 16 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

LİDER CUMARTESİ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Fenerbahçe Beko cumartesi günü oynanacak erteleme maçında Bahçeşehir'i mağlup ettiği takdirde normal sezonu lider tamamlayacak. Sarı-lacivertlilerin kaybetmesi halinde ise Beşiktaş GAİN normal sezonu lider tamamlayacak.