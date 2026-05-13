Aykut Kocaman beklenirken ters köşe: Aziz Yıldırım’ın listesindeki 1 numara şaşırttı!

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan tarihi kongre öncesinde kulisler hareketli. Hakan Safi ile yarışacak olan efsane başkan Aziz Yıldırım, yönetim listesi ve sportif planlaması üzerindeki çalışmalarına hız verdi. Camianın "Hoca kim olacak?" sorusuna cevap aradığı şu günlerde, Yıldırım’ın ajandasındaki ilk ismin kim olduğu sızmaya başladı.

AYKUT KOCAMAN DEĞİL, ROTA MONTELLA!

Daha önce Aykut Kocaman ismi yüksek sesle konuşulsa da, Aziz Yıldırım cephesinde bambaşka bir strateji izleniyor. Gelen son bilgilere göre Yıldırım’ın teknik direktör listesinin zirvesinde, A Milli Takım ile başarılı bir grafik çizen Vincenzo Montella yer alıyor. İtalyan teknik adamın Süper Lig’i tanıması ve modern futbol anlayışı, Yıldırım’ın yeni dönem vizyonuyla örtüşüyor.

İTTİFAKIN MEYVESİ: MONTELLA ÖNERİSİ

Bu sürpriz ismin perde arkasında ise dikkat çeken bir iş birliği var. Daha önce adaylığını açıklayan ancak sonrasında Aziz Yıldırım lehine çekilerek güç birliği yapan Barış Göktürk’ün bu operasyonda kilit rol oynadığı belirtiliyor. Göktürk’ün, Montella ismini bizzat Yıldırım’a önerdiği ve ikilinin bu konu üzerinde fikir birliğine vardığı ifade ediliyor.

GÖZLER 18 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜNDE

Seçim maratonunda vites yükselten Aziz Yıldırım, bugün dernek ziyaretleri ve üye temaslarıyla nabız yoklamaya devam edecek. Ancak camianın asıl beklediği tarih 18 Mayıs Pazartesi. Yıldırım, Pazartesi günü düzenleyeceği geniş kapsamlı basın toplantısında hem projelerini açıklayacak hem de teknik direktör ve transfer konusundaki yol haritasını ilk ağızdan kamuoyuyla paylaşacak.