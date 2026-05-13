Yönetim Uğurcan Çakır için harekete geçti! Milli kaleciye Barış Alper Yılmaz tarifesi uygulanacak

Galatasaray’ın sezonu şampiyon tamamlamasında kuşkusuz en büyük pay, kalede bir duvar ören Uğurcan Çakır’a ait. Efsane isim Muslera’dan devraldığı eldivenlerin hakkını fazlasıyla veren tecrübeli kaleci, gözünü sadece Süper Lig’e değil, Avrupa’nın zirvesine de dikti.
Yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası’nda A Milli Takım’ın en büyük kozu olması beklenen 30 yaşındaki file bekçisi için yönetim, turnuva öncesi düğmeye bastı.
Başkan Dursun Özbek, başarılı kalecinin motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak için sözleşmesinde iyileştirme talimatı verdi. Sezon başında 110 milyon TL’lik imza atan Uğurcan’ın garanti ücreti, tıpkı Barış Alper Yılmaz’da olduğu gibi 200 milyon TL seviyesine çekilecek.
Uğurcan Çakır için hazırlanan ödül paketi sadece maddi imkanlarla sınırlı değil. Takım içindeki aidiyeti ve profesyonelliği ile tam not alan deneyimli eldiven, yeni sezonda takımdan ayrılması muhtemel isimlerin ardından ikinci veya üçüncü kaptanlık görevine getirilecek.
İstanbul’da yaşadığı villanın alt katını tam teşekküllü bir spor salonuna dönüştüren milli kaleci, Florya’daki idmanlarla yetinmiyor. Kendi özel antrenörü eşliğinde her günü çift antrenmanla tamamlayan Uğurcan, bu disiplinli çalışmasının meyvelerini sahada şampiyonluğu getiren kurtarışlarıyla topladı.