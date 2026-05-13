Spor
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Yönetim Uğurcan Çakır için harekete geçti! Milli kaleciye Barış Alper Yılmaz tarifesi uygulanacak

Galatasaray formasıyla devleşen ve Muslera’nın yokluğunu aratmayan Uğurcan Çakır, yönetimi harekete geçirdi. Performansıyla Ederson gibi dünya yıldızlarını geride bırakan milli eldiven, hem maaşına dev bir zam alacak hem de takımın yeni liderlerinden biri olacak. İşte detaylar...

’ın sezonu şampiyon tamamlamasında kuşkusuz en büyük pay, kalede bir duvar ören ’a ait. Efsane isim Muslera’dan devraldığı eldivenlerin hakkını fazlasıyla veren tecrübeli kaleci, gözünü sadece Süper Lig’e değil, Avrupa’nın zirvesine de dikti.

Galatasaray yönetimi, başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ın sözleşmesinde iyileştirme yaparak önümüzdeki dönem için motivasyonunu artırmayı hedefliyor.
Uğurcan Çakır'ın sezon başında 110 milyon TL olan garanti ücreti, Barış Alper Yılmaz'da olduğu gibi 200 milyon TL seviyesine çekilecek.
Tecrübeli file bekçisi, yeni sezonda takımdan ayrılması muhtemel isimlerin ardından ikinci veya üçüncü kaptanlık görevine getirilecek.
Uğurcan Çakır, İstanbul'daki villanın alt katını spor salonuna dönüştürerek özel antrenörüyle her gün çift antrenman yapıyor.
Yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası’nda A Milli Takım’ın en büyük kozu olması beklenen 30 yaşındaki file bekçisi için yönetim, turnuva öncesi düğmeye bastı.

BARIŞ ALPER TARİFESİ UYGULANACAK

Başkan Dursun Özbek, başarılı kalecinin motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak için sözleşmesinde iyileştirme talimatı verdi. Sezon başında 110 milyon TL’lik imza atan Uğurcan’ın garanti ücreti, tıpkı Barış Alper Yılmaz’da olduğu gibi 200 milyon TL seviyesine çekilecek.

SOYUNMA ODASININ YENİ LİDERİ

Uğurcan Çakır için hazırlanan ödül paketi sadece maddi imkanlarla sınırlı değil. Takım içindeki aidiyeti ve profesyonelliği ile tam not alan deneyimli eldiven, yeni sezonda takımdan ayrılması muhtemel isimlerin ardından ikinci veya üçüncü görevine getirilecek.

BAŞARININ SIRRI: VİLLADA ÖZEL MESAİ

İstanbul’da yaşadığı villanın alt katını tam teşekküllü bir spor salonuna dönüştüren milli kaleci, Florya’daki idmanlarla yetinmiyor. Kendi özel antrenörü eşliğinde her günü çift antrenmanla tamamlayan Uğurcan, bu disiplinli çalışmasının meyvelerini sahada şampiyonluğu getiren kurtarışlarıyla topladı.

