Beşiktaş'ta transfer operasyonu! Galatasaray'ın yıldızına kanca: Menajeriyle temaslar başladı

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin hedefindeki isim, şu anda ezeli rakibi Galatasaray’ın formasını terleten Noa Lang.
İtalyan gazetesi Il Mattino’dan transfer kulislerini hareketlendiren haber geldi. Habere göre Beşiktaş, Galatasaray’ın devre arasında Napoli’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı ancak verim alamadığı 26 yaşındaki kanat oyuncusuna talip oldu.
Beşiktaşlı kurmaylar vakit kaybetmeden harekete geçti. Hollandalı yıldızın menajerlik şirketiyle ilk temasın kurulduğu ve oyuncunun şartlarının sorulduğu belirtiliyor. Galatasaray’ın 30 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmaması, Beşiktaş’ın elini güçlendiren en büyük etken olarak görülüyor.
Sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği süre boyunca istikrar yakalayamayan Lang’ın, sezon tamamlanır tamamlanmaz Napoli’ye geri dönmesi bekleniyor. Beşiktaş’ın ise bu noktada İtalyan kulübüyle pazarlık masasına oturarak transferi bitirmeyi planladığı ifade ediliyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla lig ve kupada toplam 18 resmi maça çıkan Hollandalı oyuncu, skor üretme noktasında beklentilerin altında kaldı.
|Oyuncu
|Takım
|Lig ve Kupa Maç Sayısı
|Gol
|Asist
|Noa Lang
|Galatasaray
|18
|2
|3