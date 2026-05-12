Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin hedefindeki isim, şu anda ezeli rakibi Galatasaray’ın formasını terleten Noa Lang.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ta transfer operasyonu! Galatasaray'ın yıldızına kanca: Menajeriyle temaslar başladı Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ın formasını giyen Noa Lang'ı transfer etmek için harekete geçti. İtalyan gazetesi Il Mattino'nun haberine göre Beşiktaş, Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang'a talip oldu. Beşiktaş yönetimi, Hollandalı yıldızın menajerlik şirketiyle ilk temasları kurarak oyuncunun şartlarını sordu. Galatasaray'ın 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmaması, Beşiktaş'ın elini güçlendiren bir etken olarak görülüyor. Noa Lang'ın sezon sonunda Napoli'ye dönmesi bekleniyor ve Beşiktaş'ın İtalyan kulübüyle pazarlık masasına oturması planlanıyor. Lang, bu sezon Galatasaray formasıyla lig ve kupada toplam 18 resmi maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti.

İTALYA’DAN GELEN SÜRPRİZ İDDİA

İtalyan gazetesi Il Mattino’dan transfer kulislerini hareketlendiren haber geldi. Habere göre Beşiktaş, Galatasaray’ın devre arasında Napoli’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı ancak verim alamadığı 26 yaşındaki kanat oyuncusuna talip oldu.

TEMASLAR BAŞLADI

Beşiktaşlı kurmaylar vakit kaybetmeden harekete geçti. Hollandalı yıldızın menajerlik şirketiyle ilk temasın kurulduğu ve oyuncunun şartlarının sorulduğu belirtiliyor. Galatasaray’ın 30 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmaması, Beşiktaş’ın elini güçlendiren en büyük etken olarak görülüyor.

SEZON SONU NAPOLİ’YE DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği süre boyunca istikrar yakalayamayan Lang’ın, sezon tamamlanır tamamlanmaz Napoli’ye geri dönmesi bekleniyor. Beşiktaş’ın ise bu noktada İtalyan kulübüyle pazarlık masasına oturarak transferi bitirmeyi planladığı ifade ediliyor.

NOA LANG’IN BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla lig ve kupada toplam 18 resmi maça çıkan Hollandalı oyuncu, skor üretme noktasında beklentilerin altında kaldı.