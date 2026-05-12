Fenerbahçe'de transfer operasyonu! Hakan Safi'den İtalya çıkarması: Rafael Leao ve Dusan Vlahovic için girişimler başladı

Fenerbahçe’de yaklaşan seçimli genel kurul öncesi heyecan dorukta. Başkan adayları, taraftarın gönlünü fethedecek "yüzyılın transferleri" için kolları sıvadı.
Aziz Yıldırım’ın Belçikalı golcü Romelu Lukaku için temaslara başlamasının ardından, bir diğer güçlü aday Hakan Safi de rotayı İtalya’ya kırdı. "Dünya yıldızlarını getirmek için Milano’dayım" diyen Safi’nin ajandasında iki dev isim var: Rafael Leao ve Dusan Vlahovic.
Milan’ın radikal bir kararla satış listesine koyduğu Portekizli süper sol kanat Rafael Leao, Hakan Safi’nin öncelikli hedefi haline geldi. İtalya'da gerçekleşen kritik zirvede Safi, Çizme devinin kapısını çaldı. Milan, 26 yaşındaki yıldız için kapıyı 50 milyon euro’dan açıyor.
Avrupa devlerinin yüksek maliyeti nedeniyle geri adım attığı Leao, yıllık 15 milyon euro maaş ve 3 yıllık garanti sözleşme istiyor. Hakan Safi kanadının, bu devasa rakamları karşılamaya hazır olduklarını oyuncu tarafına ilettiği gelen bilgiler arasında.
Safi’nin İtalya seferi sadece Milano ile sınırlı kalmadı. Juventus ile yol ayrımına gelen Sırp forvet Dusan Vlahovic için de düğmeye basıldı. Devre arasında Fenerbahçe’nin teklifini geri çeviren Vlahovic’in, Avrupa’dan beklediği astronomik teklifleri alamaması üzerine bu kez sarı-lacivertlilere çok daha sıcak baktığı ifade ediliyor.
Hakan Safi’nin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcüye yıllık 15 milyon euro’nun üzerinde bir maaş ve hatırı sayılır bir imza parası teklif ettiği öğrenildi.