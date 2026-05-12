Fenerbahçe'de transfer operasyonu! Hakan Safi'den İtalya çıkarması: Rafael Leao ve Dusan Vlahovic için girişimler başladı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışırken, adayların gövde gösterisi transfer piyasasını altüst etti. Aziz Yıldırım’ın Lukaku hamlesine, Hakan Safi’den dünyaca ünlü iki yıldızla karşılık geldi. Safi’nin, AC Milan’ın satış listesine koyduğu Rafael Leao ile Juventus’dan ayrılması gündemde olan Dusan Vlahovic için girişimlere başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 09:07

’de yaklaşan seçimli genel kurul öncesi heyecan dorukta. Başkan adayları, taraftarın gönlünü fethedecek "yüzyılın transferleri" için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'nin yaklaşan seçimli genel kurulu öncesi başkan adayları Hakan Safi, Milan'dan Rafael Leao ve Juventus'tan Dusan Vlahovic'i transfer etmek için İtalya'ya çıkarma yaptı.
Başkan adayı Hakan Safi, Milano'da Rafael Leao ve Dusan Vlahovic ile temaslarda bulunuyor.
Milan, Rafael Leao için 50 milyon euro bonservis talep ediyor.
Rafael Leao, yıllık 15 milyon euro maaş ve 3 yıllık garanti sözleşme istiyor.
Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, daha önce Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirmesine rağmen bu kez daha sıcak bakıyor.
Hakan Safi'nin Vlahovic'e yıllık 15 milyon euro üzerinde maaş ve imza parası teklif ettiği öğrenildi.
Aziz Yıldırım’ın Belçikalı golcü Romelu Lukaku için temaslara başlamasının ardından, bir diğer güçlü aday Hakan Safi de rotayı İtalya’ya kırdı. "Dünya yıldızlarını getirmek için Milano’dayım" diyen Safi’nin ajandasında iki dev isim var: Rafael Leao ve .

MİLANO’DA LEAO HAREKATI: 50 MİLYON EURO

Milan’ın radikal bir kararla satış listesine koyduğu Portekizli süper sol kanat Rafael Leao, Hakan Safi’nin öncelikli hedefi haline geldi. İtalya'da gerçekleşen kritik zirvede Safi, Çizme devinin kapısını çaldı. Milan, 26 yaşındaki yıldız için kapıyı 50 milyon euro’dan açıyor.

LEAO 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Avrupa devlerinin yüksek maliyeti nedeniyle geri adım attığı Leao, yıllık 15 milyon euro maaş ve 3 yıllık garanti sözleşme istiyor. Hakan Safi kanadının, bu devasa rakamları karşılamaya hazır olduklarını oyuncu tarafına ilettiği gelen bilgiler arasında.

İKİNCİ BOMBA VLAHOVİC: SIRP GOLCÜ BU KEZ "EVET" DİYEBİLİR

Safi’nin İtalya seferi sadece Milano ile sınırlı kalmadı. Juventus ile yol ayrımına gelen Sırp forvet Dusan Vlahovic için de düğmeye basıldı. Devre arasında Fenerbahçe’nin teklifini geri çeviren Vlahovic’in, Avrupa’dan beklediği astronomik teklifleri alamaması üzerine bu kez sarı-lacivertlilere çok daha sıcak baktığı ifade ediliyor.

Hakan Safi’nin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcüye yıllık 15 milyon euro’nun üzerinde bir maaş ve hatırı sayılır bir imza parası teklif ettiği öğrenildi.

