Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

İbrahim Hacıosmanoğlu yeni yabancı kuralını açıkladı! Gelecek sezon yürürlüğe giriyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçmişte "talimatla bitirilen maçlardan" kulüplerin mali çıkmazlarına kadar her şeyi ilk kez açıkladı. Yabancı kuralındaki kritik değişikliği resmen açıklayan ve hakemler için "devrim" sözü veren Hacıosmanoğlu, başarısızlık ihtimaline karşı da resti çekti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İbrahim Hacıosmanoğlu yeni yabancı kuralını açıkladı! Gelecek sezon yürürlüğe giriyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 15:35

Hakem hataları konusunda Avrupa’nın oldukça gerisinde olduğumuzu vurgulayan Hacıosmanoğlu, UEFA yetkilileriyle yaptıkları görüşmelere değindi. "İngiltere'deki hatalar burada yaşansa yer yerinden oynar," diyen Başkanı, Türkiye'deki en büyük rezilliğin maç sonu yapılan "talk show" tadındaki yorumlar olduğunu belirtti.

İbrahim Hacıosmanoğlu yeni yabancı kuralını açıkladı! Gelecek sezon yürürlüğe giriyor

Eleştiri yapanların %80’inin geçmişteki hakemlik ve yöneticilik dönemlerini hatırlaması gerektiğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Onların talimatla 5-0, 6-0 maç bitirdiklerini biliyorum. Ben doğruları yapıyorum; herkes memnunsa işini doğru yapmıyorsundur. Adalet ve şeffaflıktan ödün vermeyeceğiz, maçlar sahada kazanılmalı," ifadelerini kullandı.

YABANCI HAKEM VE DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Yabancı hakem uygulamasının sadece bir seferlik bir koruma refleksi olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, Türk hakemliğinin geleceği hakkında iddialı konuştu: "Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde, yabancı hakeme ihtiyacımız yok. Tek elit hakemimiz Halil Umut Meler’in yaşadığı nahoş olay dengesini bozdu ama yeni toparlandı. Dünya Kupası'nda Türk hakem olmamasının faturası bana kesilemez. Ancak başlattığımız gençleştirme devrimiyle, bir sonraki Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na kaç hakem göndereceğimizi göreceksiniz. Eğer gidemezlerse faturayı o zaman bana kesersiniz."

İbrahim Hacıosmanoğlu yeni yabancı kuralını açıkladı! Gelecek sezon yürürlüğe giriyor

YABANCI KURALINDA GERİ ADIM YOK

Transfer politikasını yakından ilgilendiren hakkında da konuşan başkan, "Seneye açıkladığımız kuralda bir değişiklik yok. 12+2 olan sistem, geçen sene ilan ettiğimiz gibi 10+4 yabancı olarak devam edecek," dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu yeni yabancı kuralını açıkladı! Gelecek sezon yürürlüğe giriyor

KULÜPLERDEKİ "HOCA SİSTEMİ" ELEŞTİRİSİ

Kulüplerin borç batağından kurtulması için UEFA ve FIFA talimatlarını harfiyen uyguladıklarını belirten Hacıosmanoğlu, kurumsallık eksikliğine dikkat çekti: "Bizde kulüpler hoca sistemine göre yönetiliyor. Hoca gidiyor, 'bu benim kadrom değil' diyerek 10 transfer istiyor. Barcelona'da, Real Madrid'de böyle mi oluyor? Kadro kulübündür, hocanın değil. Bu konuda Göztepe’yi taklit etmek lazım; harcama limitleri sınırsız çünkü doğru yönetiliyorlar."

YAYIN GELİRLERİNDE "ADALET" DÜZENLEMESİ

Yayın gelirlerinin dağılımındaki dengesizliği giderdiklerini ifade eden Hacıosmanoğlu, Avrupa liglerinden örnekler verdi: "İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde eşit dağıtım oranı yüzde 50 civarındayken bizde yüzde 37 idi. Şampiyonluk başına verilen yüzde 11'lik payda adaletsizlik vardı. Biz bu yüzde 11'i aldık ve eşit dağıtılan yüzde 37'lik kısmın üzerine ekledik. Kimse bu duruma Tahkim üzerinden itiraz etmedi."

İbrahim Hacıosmanoğlu yeni yabancı kuralını açıkladı! Gelecek sezon yürürlüğe giriyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de transfer operasyonu! Hakan Safi'den İtalya çıkarması: Rafael Leao ve Dusan Vlahovic için girişimler başladı
Galatasaray'da Mauro Icardi bilmecesi çözülüyor! İstediği maaş belli oldu: 7 kulüp sıraya girdi
ETİKETLER
#TFF
#Spor
#hakemler
#yabancı kuralı
#Futbol Yönetimi
#Yayın Gelirleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.