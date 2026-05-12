İbrahim Hacıosmanoğlu yeni yabancı kuralını açıkladı! Gelecek sezon yürürlüğe giriyor

Hakem hataları konusunda Avrupa’nın oldukça gerisinde olduğumuzu vurgulayan Hacıosmanoğlu, UEFA yetkilileriyle yaptıkları görüşmelere değindi. "İngiltere'deki hatalar burada yaşansa yer yerinden oynar," diyen TFF Başkanı, Türkiye'deki en büyük rezilliğin maç sonu yapılan "talk show" tadındaki yorumlar olduğunu belirtti.

Eleştiri yapanların %80’inin geçmişteki hakemlik ve yöneticilik dönemlerini hatırlaması gerektiğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Onların talimatla 5-0, 6-0 maç bitirdiklerini biliyorum. Ben doğruları yapıyorum; herkes memnunsa işini doğru yapmıyorsundur. Adalet ve şeffaflıktan ödün vermeyeceğiz, maçlar sahada kazanılmalı," ifadelerini kullandı.

YABANCI HAKEM VE DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Yabancı hakem uygulamasının sadece bir seferlik bir koruma refleksi olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, Türk hakemliğinin geleceği hakkında iddialı konuştu: "Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde, yabancı hakeme ihtiyacımız yok. Tek elit hakemimiz Halil Umut Meler’in yaşadığı nahoş olay dengesini bozdu ama yeni toparlandı. Dünya Kupası'nda Türk hakem olmamasının faturası bana kesilemez. Ancak başlattığımız gençleştirme devrimiyle, bir sonraki Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na kaç hakem göndereceğimizi göreceksiniz. Eğer gidemezlerse faturayı o zaman bana kesersiniz."

YABANCI KURALINDA GERİ ADIM YOK

Transfer politikasını yakından ilgilendiren yabancı kuralı hakkında da konuşan başkan, "Seneye açıkladığımız kuralda bir değişiklik yok. 12+2 olan sistem, geçen sene ilan ettiğimiz gibi 10+4 yabancı olarak devam edecek," dedi.

KULÜPLERDEKİ "HOCA SİSTEMİ" ELEŞTİRİSİ

Kulüplerin borç batağından kurtulması için UEFA ve FIFA talimatlarını harfiyen uyguladıklarını belirten Hacıosmanoğlu, kurumsallık eksikliğine dikkat çekti: "Bizde kulüpler hoca sistemine göre yönetiliyor. Hoca gidiyor, 'bu benim kadrom değil' diyerek 10 transfer istiyor. Barcelona'da, Real Madrid'de böyle mi oluyor? Kadro kulübündür, hocanın değil. Bu konuda Göztepe’yi taklit etmek lazım; harcama limitleri sınırsız çünkü doğru yönetiliyorlar."

YAYIN GELİRLERİNDE "ADALET" DÜZENLEMESİ

Yayın gelirlerinin dağılımındaki dengesizliği giderdiklerini ifade eden Hacıosmanoğlu, Avrupa liglerinden örnekler verdi: "İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde eşit dağıtım oranı yüzde 50 civarındayken bizde yüzde 37 idi. Şampiyonluk başına verilen yüzde 11'lik payda adaletsizlik vardı. Biz bu yüzde 11'i aldık ve eşit dağıtılan yüzde 37'lik kısmın üzerine ekledik. Kimse bu duruma Tahkim üzerinden itiraz etmedi."