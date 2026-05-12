Galatasaray'da Mauro Icardi bilmecesi çözülüyor! İstediği maaş belli oldu: 7 kulüp sıraya girdi

Galatasaray’da şampiyonluk kutlamalarının yankıları sürerken, camianın kalbi Mauro Icardi’den gelecek habere kilitlendi. 30 Haziran itibarıyla sözleşmesi sona erecek olan "Tangocu"nun takımda kalıp kalmayacağı, Başkan Dursun Özbek ile yapılacak kritik görüşmenin ardından netlik kazanacak. Ancak Arjantin basınından gelen son bilgiler, pazarlık masasının oldukça sert geçeceğine işaret ediyor.
Antalyaspor karşısında alınan şampiyonlukta pay sahibi olmayı ihmal etmeyen Icardi, oyuna sonradan girmesine rağmen Kaan Ayhan’ın golünde yaptığı asistle kalitesini konuşturdu. Maç sonu "Aşkın Olayım" melodileri eşliğinde gözyaşlarını tutamayan yıldız golcünün bu duygusal vedası, ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi.
Başkan Dursun Özbek, Icardi’nin Galatasaray için sadece bir futbolcu değil, bir nesli Galatasaraylı yapan bir simge olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: "Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum."
Galatasaray yönetiminin planı, tecrübeli golcüye 5 milyon Euro bandında 1+1 yıllık bir sözleşme önermek. Ancak Arjantin'in yayın organlarından TyC Sports, Icardi’nin geri adım atmaya niyeti olmadığını yazdı. Habere göre; yıldız oyuncu mevcut 10 milyon Euro’luk yıllık kazancından herhangi bir indirim yapmayı kabul etmiyor.
Icardi ve Galatasaray arasındaki bu dev pazarlık, dünya devlerinin de radarında. Arjantinli forvetin durumunu yakından takip eden kulüpler şunlar:
|Kulüp
|Lig
|Milan
|İtalya
|Juventus
|İtalya
|Napoli
|İtalya
|Elche
|İspanya
|Real Oviedo
|İspanya
|Club América
|Meksika
|River Plate
|Arjantin
Galatasaray formasıyla bu sezon 46 resmi maça çıkan Mauro Icardi, 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılı kariyerine sığdırdığı başarılar ise parmak ısırtıyor:
|Oyuncu
|Takım
|Maç Sayısı (Bu sezon)
|Gol
|Asist
|Süper Lig Şampiyonluğu
|Türkiye Kupası
|Süper Kupa
|Mauro Icardi
|Galatasaray
|46
|16
|3
|4
|1
|1