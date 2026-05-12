Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da Mauro Icardi bilmecesi çözülüyor! İstediği maaş belli oldu: 7 kulüp sıraya girdi

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın sevgilisi Mauro Icardi’nin geleceği pamuk ipliğine bağlanmış durumda. Sözleşme uzatma görüşmeleri öncesi Arjantinli yıldızın talep ettiği rakam sızarken, Avrupa ve Amerika kıtasından 7 kulüp transfer için pusuda bekliyor. İşte detaylar...

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 10:41

’da kutlamalarının yankıları sürerken, camianın kalbi Mauro Icardi’den gelecek habere kilitlendi. 30 Haziran itibarıyla sözleşmesi sona erecek olan "Tangocu"nun takımda kalıp kalmayacağı, Başkan Dursun Özbek ile yapılacak kritik görüşmenin ardından netlik kazanacak. Ancak Arjantin basınından gelen son bilgiler, pazarlık masasının oldukça sert geçeceğine işaret ediyor.

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları sürerken, Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği Başkan Dursun Özbek ile yapılacak görüşmeye bağlı ve Arjantin basınına göre pazarlıklar sert geçecek.
Mauro Icardi'nin sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.
Başkan Dursun Özbek, Icardi ile bir araya gelerek şartları görüşeceklerini belirtti.
Galatasaray yönetimi Icardi'ye 5 milyon Euro bandında 1+1 yıllık sözleşme önermeyi planlıyor.
Arjantin basınına göre Icardi, mevcut 10 milyon Euro'luk yıllık kazancından indirim yapmayı kabul etmiyor.
Icardi'nin durumu Milan, Juventus, Napoli, Elche, Real Oviedo, Club América ve River Plate gibi 7 kulübün de radarında.
ŞAMPİYONLUK MAÇINDA YİNE SAHNE ALDI

Antalyaspor karşısında alınan şampiyonlukta pay sahibi olmayı ihmal etmeyen Icardi, oyuna sonradan girmesine rağmen Kaan Ayhan’ın golünde yaptığı asistle kalitesini konuşturdu. Maç sonu "Aşkın Olayım" melodileri eşliğinde gözyaşlarını tutamayan yıldız golcünün bu duygusal vedası, ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi.

DURSUN ÖZBEK: "ŞARTLARI KONUŞACAĞIZ"

Başkan Dursun Özbek, Icardi’nin Galatasaray için sadece bir futbolcu değil, bir nesli Galatasaraylı yapan bir simge olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: "Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum."

RAKAMLAR ARASINDA UÇURUM VAR

Galatasaray yönetiminin planı, tecrübeli golcüye 5 milyon Euro bandında 1+1 yıllık bir önermek. Ancak Arjantin'in yayın organlarından TyC Sports, Icardi’nin geri adım atmaya niyeti olmadığını yazdı. Habere göre; yıldız oyuncu mevcut 10 milyon Euro’luk yıllık kazancından herhangi bir indirim yapmayı kabul etmiyor.

TRANSFER KUYRUĞU: 7 KULÜP TETİKTE

Icardi ve Galatasaray arasındaki bu dev pazarlık, dünya devlerinin de radarında. Arjantinli forvetin durumunu yakından takip eden kulüpler şunlar:

KulüpLig
Milanİtalya
Juventusİtalya
Napoliİtalya
Elcheİspanya
Real Oviedoİspanya
Club AméricaMeksika
River PlateArjantin
İSTATİSTİKLERLE BİR DEVRİN ÖZETİ

Galatasaray formasıyla bu sezon 46 resmi maça çıkan Mauro Icardi, 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılı kariyerine sığdırdığı başarılar ise parmak ısırtıyor:

OyuncuTakımMaç Sayısı (Bu sezon)GolAsistSüper Lig ŞampiyonluğuTürkiye KupasıSüper Kupa
Mauro IcardiGalatasaray46163411
