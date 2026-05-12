Şampiyonluk sonrası Dursun Özbek harekete geçti! Virgil Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız isimden Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında karşılaştığı Hesap.com Antalyaspor’u 4-2 gibi net bir skorla geçerek şampiyonluğunu ilan etti. Bu zafer, sadece bir kupa değil, aynı zamanda kulüp tarihinin en parlak dönemlerinden birinin tekerrürü anlamına geliyor.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim önderliğindeki unutulmaz 1996-2000 döneminden sonra ilk kez üst üste 4. kez mutlu sona ulaşarak "Dörtleme" geleneğini modern döneme taşıdı.

SAVUNMAYA VİRGİL VAN DİJK İDDİASI

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadroyla boy göstermek isteyen Dursun Özbek yönetimi, transfer çıtasını arşa çıkardı. Savunma hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Cimbom’un listesinin ilk sırasında, Liverpool’un efsane stoperi Virgil van Dijk yer alıyor.

Milliyet'in haberine göre, 34 yaşındaki Hollandalı yıldızın Galatasaray’ın ilgisine sıcak baktığı ve kariyerinin son döneminde yeni bir meydan okumaya açık olduğu belirtiliyor.

SÖZLEŞME FIRSATI

İngiliz devi Liverpool ile yalnızca bir yıllık kontratı kalan tecrübeli stoper için Galatasaray yönetimi, "düşük bonservis" formülüyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Bu sezon Liverpool formasıyla kaptan olarak 53 maça çıkan Van Dijk, aynı zamanda Hollanda Milli Takımı’nın da en kilit ismi konumunda.

HEDEF: AVRUPA’DA İSTİKRAR

Ligdeki ambargosunu perçinleyen Galatasaray, Van Dijk hamlesiyle savunmadaki liderlik sorununu kökten çözmeyi planlıyor. Hem saha içi liderliği hem de uluslararası tecrübesiyle Hollandalı yıldızın, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi hayallerindeki en kritik parça olması bekleniyor.