Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Şampiyonluk sonrası Dursun Özbek harekete geçti! Virgil Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız isimden Galatasaray'a yeşil ışık

Trendyol Süper Lig’de dominasyonunu sürdüren Galatasaray, 2025/2026 sezonunu zirvede tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyonluk kutlamaları sürerken, sarı-kırmızılı yönetimin Şampiyonlar Ligi için dünya yıldızı Virgil van Dijk’ı radarına aldığı haberi camiaya bomba gibi düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Şampiyonluk sonrası Dursun Özbek harekete geçti! Virgil Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız isimden Galatasaray'a yeşil ışık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 09:51

, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında karşılaştığı Hesap.com Antalyaspor’u 4-2 gibi net bir skorla geçerek şampiyonluğunu ilan etti. Bu zafer, sadece bir kupa değil, aynı zamanda kulüp tarihinin en parlak dönemlerinden birinin tekerrürü anlamına geliyor.

Şampiyonluk sonrası Dursun Özbek harekete geçti! Virgil Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız isimden Galatasaray'a yeşil ışık

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim önderliğindeki unutulmaz 1996-2000 döneminden sonra ilk kez üst üste 4. kez mutlu sona ulaşarak "Dörtleme" geleneğini modern döneme taşıdı.

Şampiyonluk sonrası Dursun Özbek harekete geçti! Virgil Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız isimden Galatasaray'a yeşil ışık

SAVUNMAYA VİRGİL VAN DİJK İDDİASI

Gelecek sezon UEFA ’nde iddialı bir kadroyla boy göstermek isteyen Dursun Özbek yönetimi, çıtasını arşa çıkardı. Savunma hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Cimbom’un listesinin ilk sırasında, Liverpool’un efsane stoperi Virgil van Dijk yer alıyor.

Şampiyonluk sonrası Dursun Özbek harekete geçti! Virgil Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız isimden Galatasaray'a yeşil ışık

Milliyet'in haberine göre, 34 yaşındaki Hollandalı yıldızın Galatasaray’ın ilgisine sıcak baktığı ve kariyerinin son döneminde yeni bir meydan okumaya açık olduğu belirtiliyor.

Şampiyonluk sonrası Dursun Özbek harekete geçti! Virgil Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız isimden Galatasaray'a yeşil ışık

SÖZLEŞME FIRSATI

İngiliz devi Liverpool ile yalnızca bir yıllık kontratı kalan tecrübeli stoper için Galatasaray yönetimi, "düşük bonservis" formülüyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Bu sezon Liverpool formasıyla kaptan olarak 53 maça çıkan Van Dijk, aynı zamanda Hollanda Milli Takımı’nın da en kilit ismi konumunda.

Şampiyonluk sonrası Dursun Özbek harekete geçti! Virgil Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız isimden Galatasaray'a yeşil ışık

HEDEF: AVRUPA’DA İSTİKRAR

Ligdeki ambargosunu perçinleyen Galatasaray, Van Dijk hamlesiyle savunmadaki liderlik sorununu kökten çözmeyi planlıyor. Hem saha içi liderliği hem de uluslararası tecrübesiyle Hollandalı yıldızın, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi hayallerindeki en kritik parça olması bekleniyor.

Şampiyonluk sonrası Dursun Özbek harekete geçti! Virgil Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız isimden Galatasaray'a yeşil ışık
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de transfer operasyonu! Hakan Safi'den İtalya çıkarması: Rafael Leao ve Dusan Vlahovic için girişimler başladı
Barcelona yarıştan çekildi, Galatasaray atağa kalktı! Bernardo Silva için geri sayım başladı
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#Şampiyonluk
#Şampiyonlar Ligi
#Futbol
#Virgil Van Dijk
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.