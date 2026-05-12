Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Barcelona yarıştan çekildi, Galatasaray atağa kalktı! Bernardo Silva için geri sayım başladı

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer hareketliliği son sürat devam ediyor. Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımın oyun planında kilit rol vermeyi düşündüğü Bernardo Silva için sarı-kırmızılı yönetim yeniden harekete geçti. Takımın yıldızlarından İlkay Gündoğan'ın da devreye girerek Portekizli oyuncuya olumlu referans verdiği öne sürülürken, yıldız futbolcunun kısa süre içinde kararını kulübe iletmesi bekleniyor. İşte detaylar...

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 09:23
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 09:23

’da Bu sezon Dries Mertens’in oluşturduğu boşluğu bir türlü dolduramayan sarı-kırmızılı yönetim, taraftarını heyecanlandıracak bir "10 numara" hamlesi için kolları sıvadı.

Galatasaray yönetimi, Dries Mertens'in yarattığı 10 numara boşluğunu doldurmak için Manchester City'den Bernardo Silva'yı transfer etme hazırlığında.
Teknik direktör Okan Buruk, Bernardo Silva'yı takımın bir numaralı önceliği olarak görüyor ve bizzat arayarak projelerini anlatmayı planlıyor.
Galatasaray'ın eski oyuncusu İlkay Gündoğan, Silva'yı ikna etme sürecinde bir elçi görevi üstleniyor.
Barcelona'nın mali kriz nedeniyle transferden çekilmesi, Galatasaray'ın önünü açtı.
Bernardo Silva'nın Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılacağını resmen duyuran 31 yaşındaki , teknik direktör ’un listesinde bir numaralı öncelik konumunda.

OKAN BURUK’UN YENİ PRENSİ

Teknik direktör Okan Buruk, saha içindeki liderlik görevini tamamen Portekizli yıldıza emanet etmek istiyor. Deneyimli çalıştırıcının, görüşmelerin belli bir noktaya gelmesinin ardından bizzat Silva’yı arayarak projesini anlatacağı ve "Takımın anahtarı sende olacak" mesajını vereceği öğrenildi.

TRANSFERDE İLKAY GÜNDOĞAN ETKİSİ

Bu dev operasyonunun en kilit ismi ise şüphesiz . City yıllarında Silva ile saha içinde muazzam bir uyum yakalayan İlkay, eski takım arkadaşını ikna etmek için adeta bir "elçi" gibi çalışıyor. Her fırsatta Galatasaray’ın hedeflerinden ve İstanbul’daki ikliminden bahseden İlkay, Silva’nın rotasını Türkiye’ye çevirmesinde başrolü oynuyor.

BARCELONA KAPISI KAPANDI, GÖZLER GALATASARAY'DA

Aslında Bernardo Silva’nın hayallerini süsleyen durak Barcelona’ydı. Ancak Katalan devinin içinde bulunduğu mali kriz ve yüksek maaş beklentisini karşılayamaması, transferi çıkmaza soktu. İspanyol ekibinin geri adım atmasıyla birlikte, Portekizli yıldız için en ciddi ve güçlü aday olarak Galatasaray öne çıktı.

