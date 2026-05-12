Barcelona yarıştan çekildi, Galatasaray atağa kalktı! Bernardo Silva için geri sayım başladı

Galatasaray’da Bu sezon Dries Mertens’in oluşturduğu boşluğu bir türlü dolduramayan sarı-kırmızılı yönetim, taraftarını heyecanlandıracak bir "10 numara" hamlesi için kolları sıvadı.
Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılacağını resmen duyuran 31 yaşındaki Bernardo Silva, teknik direktör Okan Buruk’un listesinde bir numaralı öncelik konumunda.
Teknik direktör Okan Buruk, saha içindeki liderlik görevini tamamen Portekizli yıldıza emanet etmek istiyor. Deneyimli çalıştırıcının, görüşmelerin belli bir noktaya gelmesinin ardından bizzat Silva’yı arayarak projesini anlatacağı ve "Takımın anahtarı sende olacak" mesajını vereceği öğrenildi.
Bu dev transfer operasyonunun en kilit ismi ise şüphesiz İlkay Gündoğan. City yıllarında Silva ile saha içinde muazzam bir uyum yakalayan İlkay, eski takım arkadaşını ikna etmek için adeta bir "elçi" gibi çalışıyor. Her fırsatta Galatasaray’ın hedeflerinden ve İstanbul’daki futbol ikliminden bahseden İlkay, Silva’nın rotasını Türkiye’ye çevirmesinde başrolü oynuyor.
Aslında Bernardo Silva’nın hayallerini süsleyen durak Barcelona’ydı. Ancak Katalan devinin içinde bulunduğu mali kriz ve yüksek maaş beklentisini karşılayamaması, transferi çıkmaza soktu. İspanyol ekibinin geri adım atmasıyla birlikte, Portekizli yıldız için en ciddi ve güçlü aday olarak Galatasaray öne çıktı.