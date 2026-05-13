CANLI MAÇ ANLATIMI | Gençlerbirliği Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finali

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda yarı final maçları oynanıyor. Kupadaki ilk yarı final maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelmiş ve rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran Konyaspor, kupada adını finale yazdıran ilk takım olmuştu. Futbolseverler, kupadaki ikinci yarı final maçlarında alınacak sonucu ve finale yükselecek ikinci takımı merakla bekliyor.

Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'un rakibini belirleyecek maçta Gençlerbirliği ile Trabzonspor, saat 20.30'da Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yapacak.

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmada kazanan taraf 4-3'lük skorla Trabzonspor olmuştu. Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 34. ve son hafta maçında 17 Mayıs Pazar günü Trabzon'da kozlarını paylaşacak.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KUPA SERÜVENİ

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'na 4. eleme turundan katıldı. Bu turda eşleştiği Sakaryaspor'u 5-0 mağlup eden başkent temsilcisi, adını grup aşamasına yazdırdı. Türkiye Kupası'nda B Grubu'nda yer alan kırmızı-siyahlılar, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 9 gol atıp kalesinde 5 gol gören Gençlerbirliği, topladığı 10 puanla grubu üçüncü sırada tamamladı ve en iyi üçüncü olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Gençlerbirliği, kupada çeyrek final maçında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0'lık skorla mağlup eden Ankara temsilcisi, yarı finale yükselmeye hak kazandı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de oynadığı son maçta sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 malğup etmeyi başarmıştı.

TRABZONSPOR'UN KUPA SERÜVENİ

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turundan dahil oldu. Bu turda karşılaştığı Vanspor'u 2-0 yenen bordo-mavililer, grup aşamasına yükseldi. Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda yer alan Trabzonspor, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 13 gol atıp kalesinde 4 gol gören Karadeniz ekibi, topladığı 9 puanla grubu 2. sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Trabzonspor, kupada çeyrek final maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Bordo-mavililer, normal süresi ve uzatmaları 0-0 eşitlikle biten mücadeleyi seri penaltı atışlarında 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başarmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Goutas, Zuzek, Hanousek, Diabate, Göktan, Samed, Cihan, Metehan, Traore

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Salih, Mustafa, Bouchouari, Oulai, Muçi, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu

