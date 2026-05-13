Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

CANLI MAÇ ANLATIMI | Gençlerbirliği Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finali

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un ardından ikinci finalisti belirleyecek ve sonucu merakla beklenen yarı final maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İki takım, bugün saat 20.30'da Ankara'da final biletini alabilmek için mücadele edecek. Futbolseverlerin heyecanla takip edeceği karşılaşma, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde.

GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 18:24

'nda heyecan sürüyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda maçları oynanıyor. Kupadaki ilk yarı final maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelmiş ve rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran Konyaspor, kupada adını finale yazdıran ilk takım olmuştu. Futbolseverler, kupadaki ikinci yarı final maçlarında alınacak sonucu ve finale yükselecek ikinci takımı merakla bekliyor.

HABERİN ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı devam ederken, Gençlerbirliği ve Trabzonspor kupada finale yükselecek ikinci takım olmak için karşılaşıyor.
Türkiye Kupası'ndaki ilk yarı final maçında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Konyaspor finale yükseldi.
Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasındaki ikinci yarı final maçı saat 20.30'da Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.
Maçta hakem Ali Yılmaz düdük çalacak, VAR hakemi ise Özgür Yankaya olacak.
Gençlerbirliği, kupada çeyrek finalde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Trabzonspor ise çeyrek finalde Samsunspor'u penaltı atışlarında 3-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.
Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'un rakibini belirleyecek maçta ile , saat 20.30'da Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yapacak.

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmada kazanan taraf 4-3'lük skorla Trabzonspor olmuştu. Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 34. ve son hafta maçında 17 Mayıs Pazar günü Trabzon'da kozlarını paylaşacak.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KUPA SERÜVENİ

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'na 4. eleme turundan katıldı. Bu turda eşleştiği Sakaryaspor'u 5-0 mağlup eden başkent temsilcisi, adını grup aşamasına yazdırdı. Türkiye Kupası'nda B Grubu'nda yer alan kırmızı-siyahlılar, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 9 gol atıp kalesinde 5 gol gören Gençlerbirliği, topladığı 10 puanla grubu üçüncü sırada tamamladı ve en iyi üçüncü olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Gençlerbirliği, kupada çeyrek final maçında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0'lık skorla mağlup eden Ankara temsilcisi, yarı finale yükselmeye hak kazandı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de oynadığı son maçta sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 malğup etmeyi başarmıştı.

TRABZONSPOR'UN KUPA SERÜVENİ

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turundan dahil oldu. Bu turda karşılaştığı Vanspor'u 2-0 yenen bordo-mavililer, grup aşamasına yükseldi. Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda yer alan Trabzonspor, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 13 gol atıp kalesinde 4 gol gören Karadeniz ekibi, topladığı 9 puanla grubu 2. sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Trabzonspor, kupada çeyrek final maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Bordo-mavililer, normal süresi ve uzatmaları 0-0 eşitlikle biten mücadeleyi seri penaltı atışlarında 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başarmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Goutas, Zuzek, Hanousek, Diabate, Göktan, Samed, Cihan, Metehan, Traore

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Salih, Mustafa, Bouchouari, Oulai, Muçi, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

