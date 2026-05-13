Galatasaray'dan savunmaya dünya yıldızı: Herkes Van Dijk derken rota Londra’ya kırıldı! 50 milyonluk teklifi duyurdular

Son dört sezondur ligi domine eden sarı-kırmızılılarda tek hedef, Avrupa’da yeniden söz sahibi olabilmek. Uzun süredir Liverpool’un tecrübeli ismi Virgil van Dijk ile anılan Galatasaray’da, listenin ilk sırasına sürpriz bir isim yerleşti.
Cimbom, Bayer Leverkusen’den Arsenal’e kiralık giden Ekvadorlu savunmacı Piero Hincapie için düğmeye bastı.
El Futbolero kaynaklı habere göre; Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki başarılı stoperi kadrosuna katma isteğini İngiliz devine resmen iletti. Sezon başında satın alma opsiyonuyla Arsenal’in yolunu tutan Hincapie için sarı-kırmızılı kurmaylar yoğun bir mesai harcıyor.
Galatasaray’ın genç yıldıza yıllık 4-5 milyon Euro bandında bir maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtiliyor. Oyuncuya sadece Süper Lig’in en büyük uluslararası figürlerinden biri olma sözü değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde düzenli forma giyme garantisi de sunulacak.
Bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Hincapie, savunmadaki sağlam duruşunun yanı sıra 1 gol ve 2 asistlik skor katkısıyla da dikkat çekti. 1.84 boyundaki sol ayaklı stoperin güncel piyasa değeri ise tam 50 milyon Euro.
|Oyuncu
|Takım
|Maç Sayısı
|Pozisyon
|Gol
|Asist
|Boy
|Ayak
|Piyasa Değeri
|Hincapie
|Arsenal
|36
|Stoper
|1
|2
|1.84 m
|Sol
|50 Milyon Euro
Ekvadorlu yıldızın transferi gerçekleşirse, Galatasaray sadece savunmasını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda lig tarihinin en yüksek piyasa değerine sahip oyuncularından birini Türkiye’ye getirmiş olacak.