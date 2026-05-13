Son dört sezondur ligi domine eden sarı-kırmızılılarda tek hedef, Avrupa’da yeniden söz sahibi olabilmek. Uzun süredir Liverpool’un tecrübeli ismi Virgil van Dijk ile anılan Galatasaray’da, listenin ilk sırasına sürpriz bir isim yerleşti.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'dan savunmaya dünya yıldızı: Herkes Van Dijk derken rota Londra’ya kırıldı! 50 milyonluk teklifi duyurdular Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Bayer Leverkusen'den Arsenal'e kiralanan Ekvadorlu stoper Piero Hincapie'yi transfer etmek için harekete geçti. Galatasaray, 24 yaşındaki stoper Piero Hincapie için Arsenal'e resmi bildirimde bulundu. Sarı-kırmızılılar, oyuncuya yıllık 4-5 milyon Euro maaş teklif etmeye hazırlanıyor. Hincapie'nin güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak belirtiliyor. Oyuncuya Şampiyonlar Ligi'nde düzenli forma giyme garantisi de sunulacak. Bu sezon Arsenal formasıyla 36 maça çıkan Hincapie, 1 gol ve 2 asist kaydetti.

HEDEF: PİERO HİNCAPİE

Cimbom, Bayer Leverkusen’den Arsenal’e kiralık giden Ekvadorlu savunmacı Piero Hincapie için düğmeye bastı.

ARSENAL’E RESMİ BİLDİRİM YAPILDI

El Futbolero kaynaklı habere göre; Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki başarılı stoperi kadrosuna katma isteğini İngiliz devine resmen iletti. Sezon başında satın alma opsiyonuyla Arsenal’in yolunu tutan Hincapie için sarı-kırmızılı kurmaylar yoğun bir mesai harcıyor.

YILLIK 4-5 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ

Galatasaray’ın genç yıldıza yıllık 4-5 milyon Euro bandında bir maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtiliyor. Oyuncuya sadece Süper Lig’in en büyük uluslararası figürlerinden biri olma sözü değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde düzenli forma giyme garantisi de sunulacak.

50 MİLYON EURO’LUK DEV DEĞER

Bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Hincapie, savunmadaki sağlam duruşunun yanı sıra 1 gol ve 2 asistlik skor katkısıyla da dikkat çekti. 1.84 boyundaki sol ayaklı stoperin güncel piyasa değeri ise tam 50 milyon Euro.

Oyuncu Takım Maç Sayısı Pozisyon Gol Asist Boy Ayak Piyasa Değeri Hincapie Arsenal 36 Stoper 1 2 1.84 m Sol 50 Milyon Euro

Ekvadorlu yıldızın transferi gerçekleşirse, Galatasaray sadece savunmasını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda lig tarihinin en yüksek piyasa değerine sahip oyuncularından birini Türkiye’ye getirmiş olacak.