Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'dan savunmaya dünya yıldızı: Herkes Van Dijk derken rota Londra’ya kırıldı! 50 milyonluk teklifi duyurdular

Süper Lig’de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, 26. kupanın sevincini transfer bombasıyla taçlandırmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi için "yıldızlar karması" kurmak isteyen yönetim, stoper hattı için rotayı Premier Lig’e çevirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray'dan savunmaya dünya yıldızı: Herkes Van Dijk derken rota Londra’ya kırıldı! 50 milyonluk teklifi duyurdular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 15:01

Son dört sezondur ligi domine eden sarı-kırmızılılarda tek hedef, Avrupa’da yeniden söz sahibi olabilmek. Uzun süredir Liverpool’un tecrübeli ismi Virgil van Dijk ile anılan ’da, listenin ilk sırasına sürpriz bir isim yerleşti.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray'dan savunmaya dünya yıldızı: Herkes Van Dijk derken rota Londra’ya kırıldı! 50 milyonluk teklifi duyurdular

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Bayer Leverkusen'den Arsenal'e kiralanan Ekvadorlu stoper Piero Hincapie'yi transfer etmek için harekete geçti.
Galatasaray, 24 yaşındaki stoper Piero Hincapie için Arsenal'e resmi bildirimde bulundu.
Sarı-kırmızılılar, oyuncuya yıllık 4-5 milyon Euro maaş teklif etmeye hazırlanıyor.
Hincapie'nin güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak belirtiliyor.
Oyuncuya Şampiyonlar Ligi'nde düzenli forma giyme garantisi de sunulacak.
Bu sezon Arsenal formasıyla 36 maça çıkan Hincapie, 1 gol ve 2 asist kaydetti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'dan savunmaya dünya yıldızı: Herkes Van Dijk derken rota Londra’ya kırıldı! 50 milyonluk teklifi duyurdular

HEDEF: PİERO HİNCAPİE

Cimbom, ’den ’e kiralık giden Ekvadorlu savunmacı Piero Hincapie için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan savunmaya dünya yıldızı: Herkes Van Dijk derken rota Londra’ya kırıldı! 50 milyonluk teklifi duyurdular

ARSENAL’E RESMİ BİLDİRİM YAPILDI

El Futbolero kaynaklı habere göre; Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki başarılı stoperi kadrosuna katma isteğini İngiliz devine resmen iletti. Sezon başında satın alma opsiyonuyla Arsenal’in yolunu tutan Hincapie için sarı-kırmızılı kurmaylar yoğun bir mesai harcıyor.

Galatasaray'dan savunmaya dünya yıldızı: Herkes Van Dijk derken rota Londra’ya kırıldı! 50 milyonluk teklifi duyurdular

YILLIK 4-5 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ

Galatasaray’ın genç yıldıza yıllık 4-5 milyon Euro bandında bir maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtiliyor. Oyuncuya sadece Süper Lig’in en büyük uluslararası figürlerinden biri olma sözü değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde düzenli forma giyme garantisi de sunulacak.

Galatasaray'dan savunmaya dünya yıldızı: Herkes Van Dijk derken rota Londra’ya kırıldı! 50 milyonluk teklifi duyurdular

50 MİLYON EURO’LUK DEV DEĞER

Bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Hincapie, savunmadaki sağlam duruşunun yanı sıra 1 gol ve 2 asistlik skor katkısıyla da dikkat çekti. 1.84 boyundaki sol ayaklı stoperin güncel piyasa değeri ise tam 50 milyon Euro.

OyuncuTakımMaç SayısıPozisyonGolAsistBoyAyakPiyasa Değeri
HincapieArsenal36Stoper121.84 mSol50 Milyon Euro

Ekvadorlu yıldızın transferi gerçekleşirse, Galatasaray sadece savunmasını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda lig tarihinin en yüksek piyasa değerine sahip oyuncularından birini Türkiye’ye getirmiş olacak.

Galatasaray'dan savunmaya dünya yıldızı: Herkes Van Dijk derken rota Londra’ya kırıldı! 50 milyonluk teklifi duyurdular
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de transfer operasyonu! Hakan Safi'den İtalya çıkarması: Rafael Leao ve Dusan Vlahovic için girişimler başladı
Galatasaray'ın Mauro Icardi'ye yapacağı teklifin detayları ortaya çıktı! 25 maç şartı dikkat çekti
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#Futbol
#bayer leverkusen
#arsenal
#Piero Hincapie
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.