Galatasaray'ın Mauro Icardi'ye yapacağı teklifin detayları ortaya çıktı! 25 maç şartı dikkat çekti

Süper Lig'de dördüncü şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanan Galatasaray’da yönetim, ilk olarak Okan Buruk’un takımda kalmasını istediği isimler için somut adımlar atmaya başladı.
Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi konusunda kararını verdi. Son üç sezondaki şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Arjantinli yıldızın takımda kalması isteniyor ancak bunun için ciddi bir maaş indirimi bekleniyor. Yönetim, Icardi’ye “Yıllık 4 milyon avroyu kabul edersen 1+1 yıllık yeni sözleşme yapalım, takımda kalmaya devam et” teklifini sunacak.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; yeni sözleşmede “Sezonda 25 maç oynaması halinde opsiyonun devreye girmesi” maddesi yer alacak. Mauro Icardi’nin menajeri Elio Letterio Pino dün İstanbul’a gelirken, yönetimin şampiyonluk kutlamalarının ardından Pino ile masaya oturacağı öğrenildi. Icardi’nin indirimi kabul etmesi halinde Arjantinli golcü iki sezon daha Galatasaray forması giyecek. Yönetim daha önce Dries Mertens’e de benzer bir sözleşme önermiş ve Belçikalı yıldızın kontratı otomatik olarak uzamıştı. Avrupa’dan yıllık 2,5 milyon avronun üzerinde teklif alamayan Icardi’nin Galatasaray’da kalmaya sıcak baktığı belirtildi.
Teknik direktör Okan Buruk ise orta saha, stoper ve bek rotasyonunda joker olarak kullandığı Mario Lemina’nın takımda kalmasını istedi. Sarı-kırmızılı yönetim, Lemina ile yıllık 3 milyon avro üzerinden 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Teklifi kabul eden Gabonlu oyuncunun gelecek sezon da takımda forma giymesi bekleniyor.