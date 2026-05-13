Arsenal'den Arda Güler için tarihi teklif! Yıllık maaşı dudak uçuklattı: Kabul ederse paraya para demeyecek

İngiltere Premier Lig devi Arsenal, Arda Güler transferinde tüm dengeleri değiştirecek bir hamle yaptı. Hücum hattında topu akılla buluşturan bir "orkestra şefi" eksikliği çeken Mikel Arteta, yönetime Arda Güler ismini ilk sıradan verdi.

ARSENAL'DEN DEV TEKLİF: 90 MİLYON EURO

İspanyol gazetesi El Nacional'in haberine göre; İngiliz ekibinin bu transferi bitirmek için Real Madrid’e herhangi bir taksit veya bonus içermeyen, 90 milyon Euro’luk devasa bir nakit teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Bu rakam, Arda’yı Türk futbol tarihinin açık ara en pahalı oyuncusu yapmaya yetecek cinsten.

ARDA GÜLER’E "KİLİT OYUNCU" GARANTİSİ

Arsenal’in planı sadece Real Madrid’i ikna etmekle sınırlı değil. Genç yıldızın Londra’ya "evet" demesi için de reddedilmesi güç bir proje hazırlandı:

YILLIK 12 MİLYON EURO MAAŞ

Arsenal, Arda’ya şu anki kazancının çok üzerinde, senelik tam 12 milyon Euro’yu bulan bir maaş paketi öneriyor. Madrid’de kısıtlı süreler alması tartışılan Arda’ya, Londra ekibinde sistemin kilit ismi olma ve düzenli ilk 11 garantisi vaat ediliyor.

MADRİD’DE KARAR ZAMANI

Geçtiğimiz sezon kısıtlı sürede gösterdiği performansla "altın çocuk" unvanını pekiştiren Arda Güler’in, Real Madrid’deki yoğun rekabet ortamı ve bu astronomik teklif karşısında nasıl bir tavır takınacağı merak konusu. Arsenal’in bu tarihi hamlesi sonrası, önümüzdeki günlerin Arda için çok daha hareketli geçmesi bekleniyor.