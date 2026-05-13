Arsenal'den Arda Güler için tarihi teklif! Yıllık maaşı dudak uçuklattı: Kabul ederse paraya para demeyecek

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler için Avrupa devleri adeta savaş veriyor. İngiliz devi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, hücum hattındaki üretkenlik krizini bitirmek için milli yıldız Arda Güler'e futbol tarihine geçecek bir paket hazırladı. Londra devinin masaya koyduğu rakamlar dudak uçuklatıyor. İşte detaylar...

İngiltere devi , transferinde tüm dengeleri değiştirecek bir hamle yaptı. Hücum hattında topu akılla buluşturan bir "orkestra şefi" eksikliği çeken Mikel Arteta, yönetime Arda Güler ismini ilk sıradan verdi.

Arsenal, Real Madrid'e Arda Güler için 90 milyon Euro nakit teklif yapmaya hazırlanıyor ve oyuncuya yıllık 12 milyon Euro maaş ile ilk 11 garantisi sunuyor.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımın hücum hattındaki eksikliği gidermek için Arda Güler'i ilk sıraya koydu.
İngiliz ekibinin, Real Madrid'e taksit veya bonus içermeyen 90 milyon Euro nakit teklif hazırladığı belirtiliyor.
Arsenal, Arda Güler'e yıllık 12 milyon Euro maaş ve sistemin kilit ismi olma garantisi vaat ediyor.
Teklif, Arda Güler'i Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu yapmaya yetecek düzeyde.
ARSENAL'DEN DEV TEKLİF: 90 MİLYON EURO

İspanyol gazetesi El Nacional'in haberine göre; İngiliz ekibinin bu transferi bitirmek için ’e herhangi bir taksit veya bonus içermeyen, 90 milyon Euro’luk devasa bir nakit teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Bu rakam, Arda’yı Türk tarihinin açık ara en pahalı oyuncusu yapmaya yetecek cinsten.

ARDA GÜLER’E "KİLİT OYUNCU" GARANTİSİ

Arsenal’in planı sadece Real Madrid’i ikna etmekle sınırlı değil. Genç yıldızın Londra’ya "evet" demesi için de reddedilmesi güç bir proje hazırlandı:

YILLIK 12 MİLYON EURO MAAŞ

Arsenal, Arda’ya şu anki kazancının çok üzerinde, senelik tam 12 milyon Euro’yu bulan bir maaş paketi öneriyor. Madrid’de kısıtlı süreler alması tartışılan Arda’ya, Londra ekibinde sistemin kilit ismi olma ve düzenli ilk 11 garantisi vaat ediliyor.

MADRİD’DE KARAR ZAMANI

Geçtiğimiz sezon kısıtlı sürede gösterdiği performansla "altın çocuk" unvanını pekiştiren Arda Güler’in, Real Madrid’deki yoğun rekabet ortamı ve bu astronomik teklif karşısında nasıl bir tavır takınacağı merak konusu. Arsenal’in bu tarihi hamlesi sonrası, önümüzdeki günlerin Arda için çok daha hareketli geçmesi bekleniyor.

