Fenerbahçe başkan adaylığını açıklayan iş insanı Hakan Safi, seçim stratejisini "dünya yıldızları" üzerine kuruyor. Geçtiğimiz pazar günü İtalya’nın yolunu tutan ve San Siro’da oynanan Milan-Atalanta mücadelesini tribünden takip eden Safi, pazartesi günü transferin nabzını tuttu.

HABERİN ÖZETİ Hakan Safi'den İtalya seferi! Hedefte Milan'ın yıldızı Christopher Nkunku var: Pazarlıklar başladı Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçim stratejisini transferler üzerine kurarak Milan'ın yıldızı Christopher Nkunku'yu kadrosuna katmak için İtalya'ya gitti. Hakan Safi, Milan-Atalanta maçını izledikten sonra Milan CEO'su Furlani, sportif direktör Igli Tare ve Zlatan Ibrahimovic ile Christopher Nkunku için görüştü. Nkunku, Milan'da 33 maçta 1391 dakika süre buldu ve rotasyon oyuncusu konumunda kaldı. Safi'nin transfer listesinde Lewandowski, Jackson ve Vlahovic gibi isimler de bulunuyor. Fenerbahçe, devre arasında da Nkunku'yu transfer etmeye çalışmış ancak oyuncu sezonu Milano'da tamamlama kararı almıştı.

Daha önce kamuoyunda Rafael Leao ve Mike Maignan isimleri konuşulsa da, görüşmenin perde arkasındaki gerçek hedef netleşti. Hakan Safi; Milan CEO’su Furlani, sportif direktör Igli Tare ve efsane isim Zlatan Ibrahimovic ile bir araya gelerek Christopher Nkunku için şartları masaya yatırdı.

HEDEF: NKUNKU'YU SANDIKTAN ÖNCE BİTİRMEK

Chelsea’den büyük umutlarla 37 milyon euro bedelle Milan’a transfer olan Fransız yıldız Nkunku, İtalya macerasında beklediği süreyi bulamadı. 33 maçta bin 391 dakika şans bulabilen 28 yaşındaki oyuncu, rotasyon oyuncusu konumuna düşmekten kurtulamadı.

SAFİ'NİN LİSTESİ KABARIK: LEWANDOWSKİ, JACKSON, VLAHOVİC...

Safi’nin bu transferdeki yol haritası ise oldukça net. Kongre sürecinden önce transferde somut bir adım atıldığını müjdelemek, sadece Nkunku ile yetinmeyen Safi'nin geniş listesinde Lewandowski, Jackson ve Vlahovic gibi dev isimlerin de bulunduğu belirtiliyor.

DEVRE ARASINDA KAPIDAN DÖNMÜŞTÜ

Fenerbahçe’nin Nkunku aşkı aslında yeni değil. Sarı-lacivertli yönetim, devre arası transfer döneminde de Fransız yıldızın kapısını çalmış ancak oyuncu sezonu Milano'da tamamlama kararı almıştı. Hakan Safi, yarım kalan bu hikayeyi başkanlık koltuğuna oturarak mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor.