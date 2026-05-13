Galatasaray’ın oyuncusu Lucas Torreira’ya yapılan saldırıda Devrim Özkan detayı! İfadeler ortaya çıktı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu olan Lucas Torreira, magazin gündemine bomba gibi düştü. Beyoğlu’nda bir alışveriş merkezinde yumruklu bir saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan Uruguaylı futbolcu, sağlık durumu ile merak edilirken saldıran kişi gözaltına alındı. Tüm bunlar meydana gelirken yapılan saldırı da oyuncu Devrim Özkan detayı dikkat çekti. İfade de yer alan detaylar ortaya çıktı.
GALATASARAY’IN OYUNCUSU LUCAS TORREİRA’YA YAPILAN SALDIRIDA DEVRİM ÖZKAN DETAYI!
Sarı-kırmızı takımın sevilen futbolcusu olan Lucas Torreira, zaman zaman futbol dünyasını en dikkat çeken isimlerinden biri. Özellikle de Galatasaray’ın tekrardan şampiyonluk kazanması üzerine gündem olan Lucas Torreira’ya saldırı da bulunuldu. Galatasaray’ın şampiyonluklarını ilan edecekleri gün yaklaşırken, magazin gündemine bomba gibi düştü.
Şampiyonluk kupası kaldıracak olan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz gün Beyoğlu’nda saldırıya uğradı. Beyoğlu’nda meydana gelen olay, kısa sürede içinde magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. İstanbul Beyoğlu’nda dün akşam saatlerinde alışveriş merkezinin önünde yumruklu saldırıya uğradı.
32 yaşında olan Lucas Torreira’ya saldıran şüpheli bindiği taksi de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Lucas Torreira’ya yapılan ilk müdahale de yapılan kontrollerle Torreira’nın sol kaşı ile gözü arsında kızarıklık tespit edildi. Olay kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.
Yıldız futbolcunun sağlık durumu yapılan incelemeler sonunda iyi olduğu ve ciddi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Lucas Torreira’ya saldıran kişinin daha önce ‘kasten yaralama’ suçundan kaydının olduğu ortaya çıktı. Magazin gündemine adeta bomba gibi düşen bu haber sonunda Lucas Torreira’nın saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi. Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran bu haber sonrası, Devrim Özkan detayı olduğu iddia edilen ifadeler ortaya çıktı.
İFADELER ORTAYA ÇIKTI
Oda TV’nin haberine göre, Lucas Torreira’ya yapılan saldırı da ortaya çıkan detaylar dikkat çekti. Lucas Torreira’ya’ya yapılan saldırı girişiminde saldırganın ilk beyanına göre sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu bir kadınla Lucas Torreira ilgilenmesi üzerine olayın gerçekleştiği iddia edildi. Bu iddialar konuşulurken Lucas Torreira’nın eski sevgili Devrim Özkan’da gündemde yer aldı.
Lucas Torreira’ya yapılan saldıra dikkat çeken detaylardan birisi de saldırganın uzun süredir platonik ilgi duyduğu öne sürüldü. İpek Birol'un oyuncu Devrim Özkan'ın yakın arkadaşı olduğu, Devrim sayesinde bir dönem Lucas Torreira ile aynı çevrede bulunduğu iddia ediliyor.