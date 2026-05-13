Lucas Torreira'ya saldıran şahsın kan donduran mesajları ortaya çıktı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu'nda bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı. Saldırganın 32 yaşındaki Y.Y. olduğu öğrenilirken, şoke eden mesajlar ortaya çıktı. Y.Y.'nin daha önce de Galatasaray Spor Kulübü'nün iletişim ekibinde çalışan İpek B.'yi ölümle tehdit ettiği öğrenildi.
Saldırganın Galatasaray Spor Kulübü'nün iletişim biriminde çalışan ve Lucas Torreira ile yakın arkadaşlığı bulunan İpek B.'nin yanı sıra, Torreira'nın eski kız arkadaşı Devrim Özkan'ı da tehdit ettiği ortaya çıktı.
Saldırganın yaptığı sosyal medya paylaşımında Torreira'ya ölüm tehditleri savurduğu, kendini öldürme hakkı olduğunu ve gerekirse tetikçi kiralayacağını belirttiği tespit edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildi. Futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, ciddi bir yaralanma bulunmadığı öğrenildi.