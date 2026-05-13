Lucas Torreira'ya saldıran şahsın kan donduran mesajları ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu'nda yumruklu saldırıya uğradı. Torreira'ya saldıran Y.Y.gözaltına alınırken, saldırganın Galatasaray Spor Kulübü'nün iletişim ekibinde çalışan İpek B.'yi, eski kız arkadaşı Devrim Özkan'ı ve ünlü futbolcuyu ölümle tehdit ettiği paylaşımlar ortaya çıktı.

13.05.2026
09:12
13.05.2026
09:19

Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu'nda bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı. Saldırganın 32 yaşındaki Y.Y. olduğu öğrenilirken, şoke eden mesajlar ortaya çıktı. Y.Y.'nin daha önce de Galatasaray Spor Kulübü'nün iletişim ekibinde çalışan İpek B.'yi ölümle tehdit ettiği öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu'nda bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı ve saldırganın ölüm tehditleri içeren mesajları ortaya çıktı.
Saldırganın 32 yaşındaki Y.Y. olduğu öğrenildi.
Y.Y.'nin daha önce Galatasaray Spor Kulübü iletişim ekibinden İpek B.'yi ölümle tehdit ettiği belirtildi.
Saldırganın ayrıca Torreira'nın eski kız arkadaşı Devrim Özkan'ı da tehdit ettiği ortaya çıktı.
Saldırganın sosyal medya paylaşımlarında Torreira'ya ölüm tehditleri savurduğu ve tetikçi kiralayabileceğini belirttiği tespit edildi.
Torreira'nın sağlık durumunun iyi olduğu, sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildiği ve ciddi bir yaralanma bulunmadığı öğrenildi.
DEHŞETE DÜŞÜREN SÖZLER

Saldırganın Galatasaray Spor Kulübü'nün iletişim biriminde çalışan ve Lucas Torreira ile yakın arkadaşlığı bulunan İpek B.'nin yanı sıra, Torreira'nın eski kız arkadaşı Devrim Özkan'ı da tehdit ettiği ortaya çıktı.

Saldırganın yaptığı sosyal medya paylaşımında Torreira'ya ölüm tehditleri savurduğu, kendini öldürme hakkı olduğunu ve gerekirse tetikçi kiralayacağını belirttiği tespit edildi.

TORREIRA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildi. Futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, ciddi bir yaralanma bulunmadığı öğrenildi.

