21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yasa dışı bahis şebekelerine bir darbe de jandarma ekiplerinden geldi. Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde, "Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarını işleyen kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.
Şanlıurfa merkez olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şırnak ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda toplam 61 şüpheli yakalandı.
İncelenen banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen zanlıların, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri de tespit edildi.