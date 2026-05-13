Yasa dışı bahis şebekelerine bir darbe de jandarma ekiplerinden geldi. Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde, "Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarını işleyen kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Jandarma ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile MASAK koordinasyonunda 21 ilde yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon, Şanlıurfa merkez olmak üzere 21 ilde gerçekleştirildi. Toplam 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5,8 milyar TL'lik para hareketliliği tespit edildi. Şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettiği belirlendi.

21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şanlıurfa merkez olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şırnak ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

61 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda toplam 61 şüpheli yakalandı.

5,8 MİLYAR TL'LİK PARA TRAFİĞİ

İncelenen banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen zanlıların, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri de tespit edildi.