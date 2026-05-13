Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 61 şüphelinin banka hesaplarında 5,8 milyar liralık para trafiği tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 07:50
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 07:55

Yasa dışı bahis şebekelerine bir darbe de jandarma ekiplerinden geldi. Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde, "Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarını işleyen kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

HABERİN ÖZETİ

21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Jandarma ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile MASAK koordinasyonunda 21 ilde yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon, Şanlıurfa merkez olmak üzere 21 ilde gerçekleştirildi.
Toplam 61 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin banka hesaplarında 5,8 milyar TL'lik para hareketliliği tespit edildi.
Şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettiği belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şanlıurfa merkez olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şırnak ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

61 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda toplam 61 şüpheli yakalandı.

21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

5,8 MİLYAR TL'LİK PARA TRAFİĞİ

İncelenen banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen zanlıların, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri de tespit edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakkari merkezli soruşturmada yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekesi lideri Bosna Hersek'te yakalandı: 20 milyarlık trafik ortaya çıktı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.