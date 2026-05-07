Hakkari merkezli soruşturmada yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekesi lideri Bosna Hersek'te yakalandı: 20 milyarlık trafik ortaya çıktı

Hakkari Valiliği, kentte yürütülen uluslararası soruşturma kapsamında "20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezi"nin deşifre edildiğini, Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla "kırmızı bülten"le aranan ve Bosna Hersek'te yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelinin Yüksekova ilçesinde tutuklandığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen uluslararası soruşturma hakkında bilgi verildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN YÖNETİCİ BOSNA HERSEK'TE YAKALANDI

Soruşturma kapsamında İnterpol Daire Başkanlığı aracılığıyla "kırmızı bülten"le aranan ve sistemin altyapısını kurup yöneten şüpheli M.O.B'nin Bosna Hersek'te düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suçun arşivi olarak kullanılan, şebekenin merkez üssü konumundaki şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 20 milyar liralık illegal trafiğin tüm dijital izlerini barındıran 29 cep telefonu, 4 laptop ve bilgisayar kasası ele geçirildi.

Ele geçirilen bu materyallerin 18 ili ve 7 ülkeyi kapsayan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağının 'ana kumanda merkezi' olduğu anlaşılmıştır. Türkiye'ye getirilen ve Hakkari Siber Suçlarla Mücadele ekiplerimizce sorgulanan M.O.B, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır."