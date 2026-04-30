SON DAKİKA!
Kara para aklayanlara operasyon! 1,4 milyar TL'lik vurgun: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 3 ilde kara para aklayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yasa dışı yollarla elde edilen paraların çeşitli şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi. 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketliliğin tespit edildiği soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 09:20

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para soruşturması kapsamında yeni bir suç ağını ortaya çıkardı.

İstanbul merkezli yürütülen kara para soruşturması kapsamında, örgütlü alkol kaçakçılığı yapan ve elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan bir suç ağına operasyon düzenlendi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, şüphelilerin alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç sağladıklarını ve bu gelirleri üçüncü şahıslar ve şirketler aracılığıyla akladıklarını ortaya çıkardı.
Yapılan mali incelemelerde, şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar TL tutarında finansal hareketlilik tespit edildi.
İstanbul merkezli operasyon, Kırıkkale ve Kocaeli'ni de kapsayarak 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Mali tedbirler kapsamında 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı, 12 kişiye ait banka hesabı ve 2 şirkete ait hisse ve hesaplara el konuldu.
"Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçuna ilişkin yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin örgütlü şekilde alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

SUÇ GELİRİNİ YASAL GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

Elde edilen suç gelirlerini ise üçüncü şahıslar ve çeşitli şirketler aracılığıyla kendi hesaplarına aktararak aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Şebeke üyelerinin bu yöntemle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ve yasal göstermeye çalıştıkları saptandı.

1,4 MİLYAR TL'LİK KARA PARA HAREKETİ

Yapılan mali incelemelerde, şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar tl tutarında finansal hareketlilik olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon başlatıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli’ni de kapsayan toplam 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca mali tedbirler kapsamında 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı ile 12 kişiye ait banka hesapları ve 2 şirkete ait hisse ve hesaplara el konulduğu bildirildi.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
