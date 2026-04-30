CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında ortada olan usulsüzlük iddialarının hukuk konusu olması ve davasının açılmasıyla partinin 7. Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'nun tekrar liderlik koltuğuna geri dönmesi ihtimali söz konusu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ CHP Kurultay Davası nasıl sonuçlanacak? Fatih Atik çıkması beklenen kararı duyurdu CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin davanın sonucu olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkanlığa dönmesi ihtimali değerlendirilmektedir. CHP Kurultay Davası'nda 6 Mayıs'ta duruşma görülecek ve en son Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi de dava dosyasına girdi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İstinaf Mahkemesi'nden 'mutlak butlan kararı' ve 'tedbir kararı' çıkmasını beklediklerini belirtti. Bu kararın mevcut yönetimin düşmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki eski yönetimin göreve gelmesi anlamına geleceği ifade edildi. Mayıs ayı içerisinde İstinaf Mahkemesi'nden bu kararın açıklanması bekleniyor. İstinaf Mahkemesi kararını UYAP'a yüklediği andan itibaren geçerli olacak ve CHP yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine geçecek.

6 Mayıs'ta duruşması görülecek CHP Kurultay Davası'nda mahkemenin nasıl bir karar alacağı beklenirken en son Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi de dava dosyasına girdi.

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, önemli bilgiler paylaştı.

"ANKARA'DA HAKİM BEKLENTİ MUTLAK BUTLAN KARARININ ÇIKMASI"

"Ankara'daki hakim beklenti tıpkı İstanbul İl Kongresi'nde verildiği, Gürsel Tekin'in mahkeme tarafından görevlendirilmiş olduğu gibi İstinaf Mahkemesi'nden de mutlak butlan kararı ve tedbir kararının çıkması." diyen Atik, dava süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu ne anlama geliyor? Yani mevcut yönetimin düşmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığındaki eski yönetimin göreve tekrar gelmesi. Artık buna tabii ki kararı mahkeme verecek ama hem CHP içinde hem de diğer partilerde kesin gözüyle bakılıyor.

"MAHKEME İSTERSE YARIN KARAR AÇIKLAR"

Mayıs ayı içerisinde İstinaf Mahkemesi tarafından biz bu tedbirli butlan kararının açıklanmasını bekliyoruz. Herhangi bir duruşma, herhangi bir gün belirlenmiş değil. İstinaf Mahkemesi isterse yarın kararını açıklayabilir. Tıpkı bir mahkeme gibi ilk derece mahkemesi gibi karar verebiliyor. Bir duruşma yapmasına da gerek yok. Böyle bir yetkisi var.

"KARAR VERİLDİĞİNDE CHP YÖNETİMİ KILIÇDAROĞLU VE O DÖNEMKİ EKİBİNE GEÇECEK"

İstinaf mahkemesi kararını UYAP Ulusal Yargı ağına yüklediği andan itibaren bu karar geçerli olacak ve tedbirli bir şekilde mutlak butlan kararı verilirse CHP yönetimi tekrar Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki yönetim ekibine geçecek. Özgür Özel ve ekibi ne olacak? Onlar da hiç bu işi yapmamış sayılacaklar. Kaldığımız yerden o güne geri döneceğiz ve o günden devam edeceğiz."