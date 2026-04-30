Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

CHP Kurultay Davası nasıl sonuçlanacak? Fatih Atik çıkması beklenen kararı duyurdu

CHP'de Kurultay Davası'nın nasıl sonuçlanacağı merak edilirken Fatih Atik, önemli bir detayı açıkladı. Atik, Ankara'daki hakim görüşün, mahkemeden mutlak butlan kararının çıkması ve Kılıçdaroğlu'nun tekrar partinin başına gelmesi olduğunu belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 01:18
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 01:18

CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında ortada olan usulsüzlük iddialarının hukuk konusu olması ve davasının açılmasıyla partinin 7. Genel Başkanı 'nun tekrar liderlik koltuğuna geri dönmesi ihtimali söz konusu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
6 Mayıs'ta duruşması görülecek CHP Kurultay Davası'nda mahkemenin nasıl bir karar alacağı beklenirken en son Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi de dava dosyasına girdi.

Konunun değerlendirildiği 'in Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, önemli bilgiler paylaştı.

"ANKARA'DA HAKİM BEKLENTİ MUTLAK BUTLAN KARARININ ÇIKMASI"

"Ankara'daki hakim beklenti tıpkı İstanbul İl Kongresi'nde verildiği, Gürsel Tekin'in mahkeme tarafından görevlendirilmiş olduğu gibi İstinaf Mahkemesi'nden de mutlak butlan kararı ve tedbir kararının çıkması." diyen Atik, dava süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu ne anlama geliyor? Yani mevcut yönetimin düşmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığındaki eski yönetimin göreve tekrar gelmesi. Artık buna tabii ki kararı mahkeme verecek ama hem CHP içinde hem de diğer partilerde kesin gözüyle bakılıyor.

"MAHKEME İSTERSE YARIN KARAR AÇIKLAR"

Mayıs ayı içerisinde İstinaf Mahkemesi tarafından biz bu tedbirli butlan kararının açıklanmasını bekliyoruz. Herhangi bir duruşma, herhangi bir gün belirlenmiş değil. İstinaf Mahkemesi isterse yarın kararını açıklayabilir. Tıpkı bir mahkeme gibi ilk derece mahkemesi gibi karar verebiliyor. Bir duruşma yapmasına da gerek yok. Böyle bir yetkisi var.

"KARAR VERİLDİĞİNDE CHP YÖNETİMİ KILIÇDAROĞLU VE O DÖNEMKİ EKİBİNE GEÇECEK"

İstinaf mahkemesi kararını UYAP Ulusal Yargı ağına yüklediği andan itibaren bu karar geçerli olacak ve tedbirli bir şekilde mutlak butlan kararı verilirse CHP yönetimi tekrar Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki yönetim ekibine geçecek. Özgür Özel ve ekibi ne olacak? Onlar da hiç bu işi yapmamış sayılacaklar. Kaldığımız yerden o güne geri döneceğiz ve o günden devam edeceğiz."

ETİKETLER
#tgrt haber
#kemal kılıçdaroğlu
#Istinaf Mahkemesi
#Chp Kurultay Davası
#Mutlak Butlan Kararı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.