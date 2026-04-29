Adem Soytekin 'Buğra Gökçe bana küfür etti' dedi, Ekrem İmamoğlu'nun hareketi mahkemeyi harekete geçirdi

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ilk duruşmasının 29. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi.

Dün yaptığı savunmada itiraflarda bulunan Soytekin'e mahkeme başkanı ifadesinin öne çekilmesini talep ettiği dilekçede yazdığı baskı iddialarını sordu. İtirafçı Soytekin, kendisine yapılan baskıları anlatarak, savunmasının neden öne çekilmesini talep ettiğini mahkeme huzurunda anlattı.

"BUĞRA GÖKÇE 'BAŞKA BİLMEM NE ÇOCUĞU BULURUZ' DEDİ"

Adem Soytekin, "Küfür var. O küfürlerin benim ailem tarafından duyulması, ilgili kişilerin ailesiyle benim ailem arasında bir husumet oluşturabilir. O yüzden sansürlü anlatmak istiyorum.

Geçtiğimiz hafta salı günü Murat Kapki ‘Biz bu sürecin filmini çekeceğiz. Sen de bu filmin içinde kendi rolünü oynar mısın?’ dedi. Ben de ‘hayır, böyle bir şey yapmam’ dedim. Sonra konu kapandı. Akşam ben cezaevine gittim. Cezaevine giderken tek arabaya bindik. Beni görmüyorlardı ama çok net duyabiliyordum. Murat Kapki yanındaki arkadaşlarına, ‘Bugün ne oldu biliyor musunuz?’ dedi. Kendi aralarında anlatıyorlar. ‘Bak biz bunun filmini çekeceğiz, sen de kendi rolünü oynar mısın? dedim’ dedi. Buğra Gökçe de ‘Ya boş ver, o bilmem ne çocuğunun rolünü oynatacak başka bir bilmem ne çocuğu buluruz. Çok mu zor? Bunlardan çok yok mu?’ dedi. Bu, benim yaşadığım baskılardan sadece bir tanesi" ifadelerini kullandı.

MAHKEME BAŞKANINDAN "EKREM BEY MÜDAHİL OLMAYIN" UYARISI

Mahkeme Başkanı Adem Soytekin’in dilekçesini okurken duruşma salonunda bulunan avukatlardan biri itiraz etti. Ekrem İmamoğlu ise, "Bu kadar da olmaz. Çok ayıp yani. Yok böyle bir şey" dedi. Mahkeme başkanı bunun üzerine, "Ekrem Bey, bu şekilde müdahil olmayın" dedi.

SOYTEKİN'İN SAVUNMASININ ÖNE ÇEKİLMESİNE NEDEN OLAN OLAY ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Adem Soytekin’in savunma sırasının öne çekilmesine neden olan olaya ilişkin Jandarma tutanağı da ortaya çıktı. Tutanakta 21 Nisan günü akşam yemeğinin bitiminden sonra gerekli güvenlik tedbirleri alınarak ring aracı ile çıkış yapıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Ring aracı ile seyir esnasında araç komutanınca arka taraftan küfür sesleri geldiği duyuldu. Ceza İnfaz Kurumuna varıldığında araçtan inilerek araç komutanı tarafından kabin bölgesinde bulunan personele sorulduğunda Adem Soytekin’in kabinde bulunan diğer tutuklulara hitaben ‘ben de buradayım’ diyerek ikaz ettiği, içerdeki tutukluların Adem Soytekin’e ‘Adem biz kendi aramızda şakalaşıyoruz. Senlik bir durum yok’ şeklinde söylediği duyuldu.

Adem Soytekin’in içerdeki tutuklulara hitaben dışarıda olsak söyleyenin ağzının burnunu kırarım’ şeklinde söylediği duyuldu. Adem Soytekin gerekli güvenlik tedbirleri alınarak indirildi. Araç komutanı Adem Soytekin’i mahkum kabulde bulunan personele teslim edeceği esnada Murat Kapki isimli tutuklu araçta bulunan personelin sözlü ikazını dinlemeyerek Adem Soytekin’e hitaben ‘sen yanlış anladın Adem sana denilmedi o kelime özür dilerim’ şeklinde söyledi."

BUĞRA GÖKÇE'DEN AÇIKLAMA: TEK BİR KELİME SARF ETMEDİM

Davada tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, Soytekin'in iddiasını yalanladığı bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Gökçe paylaşımında şu cümlelere yer verdi:

"Bugün gerçekleşen duruşma sırasında ismimin karıştırıldığı olayla herhangi bir ilgim bulunmamaktadır.

Geçtiğimiz Salı akşamı cezaevine nakil sırasında, cezaevi nakil aracının 2 izole kabininden ön kabininde tahminimce 4-5 kişi vardı ve kendi aralarında sohbet etmekteydiler. Ben ise penceresiz arkadaki izole kabinde tek başıma bulunmam nedeniyle psikolojik olarak olumsuz etkilenmemek için dikkatimi bir evraka yöneltmiş durumdaydım. Arka kabinde olduğum için sadece sesleri duyabiliyor, konuşmaları seçemiyordum.

Kabinlerin dış kısmında bulunan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı belirtilen bir şahsın, ön kabindeki konuşmaları duyduğu ve bu konuşmalar arasında adımın geçtiğine ilişkin bazı beyanlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak açıkça ve tekrar ifade etmek isterim ki, bulunduğum izole kabin nedeniyle söz konusu konuşmaları duymam mümkün olmamıştır. Yalnızca anılan şahsın yüksek sesle küfürlü ifadeler kullandığını işittim.

Olası bir provokasyona mahal vermemek adına azami derecede itidal gösterdim; herhangi bir karşılık vermedim ve tek bir kelime dahi sarf etmedim. Cezaevi nakil aracı kamera kayıtları incelendiğinde, tarafımın tek başına bir kabinde bulunduğu ve herhangi bir sözlü müdahalede bulunmadığı açıkça görülecektir.

Jandarma tarafından düzenlenen tutanaklarda da ismimin yer almadığını, tutanaklarda adı geçen kişilerden ikisini daha önce tanımadığımı, aramızda herhangi bir geçmiş ilişki ya da husumet bulunmadığını özellikle belirtmek isterim. Sayın Kapki’yi ilk kez ilk tutuklandığımızda nezarethanede, Sayın Soytekin’i ise yine ilk kez duruşmalar başlayınca mahkeme salonunda görmüş bulunmaktayım. Bunun dışında, adımın geçtiği herhangi bir konuşma ya da tartışmanın tarafı olmadım, hiç kimseye yönelik hakaret veya küfür içeren bir ifade kullanmadım.

Hayatı boyunca hiç kimseye karşı kaba veya kırıcı bir üslup kullanmamış bir kişi olarak, bu tür bir olayla ilişkilendirilmekten ve kamuoyunun bu yönde yanıltılmasından derin üzüntü duymaktayım.

Buna rağmen, ismimin bu şekilde anılması ve tarafıma isnatta bulunulması nedeniyle, ilgili beyanlarda bulunan kişiler hakkında tüm hukuki haklarım saklıdır.

Mahkeme sırasında bu hususlara ilişkin açıklama yapmak üzere söz talebim kabul edilmediğinden, işbu açıklamayı kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yapma gereği doğmuştur."

