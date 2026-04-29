Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi CHP Kurultay davası dosyasına girdi

CHP yönetiminin akıbetini belirleyecek olan Kurultay Davası'yla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Partinin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkanlık koltuğuna oturma ihtimalinin olduğu davanın nasıl sonuçlanacağı merak edilirken İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına ait iddianamenin bir örneği, CHP'nin Kurultay Davası'na bakan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine dava dosyasına gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Kurultay ceza davasının üçüncü duruşmasında açıklanan ara kararda dosyanın İBB davası dosyasıyla birleştirilmesi için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına, birleştirme yönünde görüş gelirse duruşma kurulmaksızın birleştirme kararının verilmesine karar vermişti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da süren CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davanın İBB davasıyla birleştirilmesi talebine muvafakat vermemişti.

Ayrıca savcılığın 'Aziz İhsan Aktaş' davasıyla dosyanın birleştirilmesini istediği ancak mahkemenin, bu isteği kabul etmediği öğrenilmişti.