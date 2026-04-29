Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Yüzyılın Konut Projesi'nde teslimatların 2027 Mart ayında gerçekleşeceğini belirten Erdoğan, kiralık konut projesinde ise anahtarların bu yaz verileceğini duyurdu. Öte yandan Erdoğan kurada ismi çıkmayan vatandaşlara da müjdeyi duyurdu. Erdoğan, "Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız da üzülmesinler. Projelerimize yenileri eklenecek." dedi.

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi kürsüden duyurdu! Yeni konut projelerinin sinyalini verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Yüzyılın Konut Projesi ve kiralık konut projeleriyle ilgili detayları paylaşarak, kurada ismi çıkmayan vatandaşlara da müjde verdi. Yüzyılın Konut Projesi'nde teslimatların 2027 Mart ayından itibaren başlayacağı belirtildi. İstanbul'daki 15 bin kiralık konutun anahtarlarının bu yaz teslim edileceği duyuruldu. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar için projelere yenilerinin ekleneceği ifade edildi. Erdoğan, Kût'ül-Amâre Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutlayarak, Türk, Kürt ve Arap ittifakının önemine vurgu yaptı. Ana muhalefet partisinin üslubunu eleştirerek, kendi siyaset anlayışlarında çözümsüzlüğe yer olmadığını belirtti.

"TÜRK KÜRT ARAP İTTİFAKI ÖNEMLİDİR"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Maruz kaldıkları onca barbarlığa ve soykırıma rağmen topraklarına sahip çıkan Filistin'in yiğit evlatlarını bugün bir kez daha hürmetle selamlıyor, dualarımızla desteklerimizle daima yanlarında olduğumuzu tekrar ifade ediyorum.

Kelimelerin tarif etmekte zorlandığı şu muhabbet için her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyorum. Allah, dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Rabbim bizleri ümmete, millete ve insanlığa hizmet yolundan ayırmasın.

Bugün tarihimizin iftihar vesilelerinden biri olan Kût'ül-Amâre Zaferi'nin 110. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kût'ül-Amâre Zaferi tarihimize şanla şerefle yazılmış bir kahramanlık destanı olarak millî hafızamızda yerini almıştır. Bu zaferin bir başka yönü belli kesimler tarafından şimdilerde tekrar köpürtülen Araplar bizi sırtımızdan hançerledi yalanını deşifre etmekte. Arap halkı kuşatmaya destek olmuş ve bu uğurda şehit olmuşlardır. Arapların yanı sıra Kürt aşiretleri de Osmanlı ordusu yanında savaşmışlardır. Arap aşiretleri içinde Şii olanlar da bu bulunuyordu. Altını çizdiğimiz Türk Kürt Arap ittifakının ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatmakta.

2027 MART AYINDAN İTİBAREN EVLERİMİZİ TESLİM EDECEĞİZ

Biliyorsunuz 24 Ekim’de 81 ilimizde 500 bin sosyal konut kazandıracak 100 Yılın Konut Projesi’ni kamuoyumuzla paylaşmıştık. Halkımız projemize gerçekten yoğun bir ilgi gösterdi. Öyle ki 500 bin konut için yaklaşık 8 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Vatandaşlarımızın bu itimadına layık olabilmek için hemen kolları sıvadık, 29 Aralık itibarıyla kura süreçlerimizi başlattık. 4 ay gibi rekor bir sürede 81 ilimizde noter huzurunda tamamen şeffaf bir şekilde 500 bin hak sahibimizi belirledik. Ankara’dan İzmir’e, Gaziantep’ten Trabzon’a, Çorum’dan Hatay’a kadar on binlerce ailemizi ev sahibi yapacak sürecin ilk aşaması tamamlandı. Şimdi hedefimiz evlerimizi hızla inşa edip hak sahiplerine teslim etmek. Sahada çok hızlı bir şekilde inşa sürecine başlayacağız. İnşallah 2027 Mart ayından itibaren evlerimizin anahtarlarını peyderpey teslim edeceğiz. 7.300 lira ile 11.000 lira arasında bir taksitle insanlarımızı yuva sahibi yapmanın bahtiyarlığını yaşayacağız.

KİRALIK KONUT PROJESİ

Projeyle ayrıca ilk kez İstanbul’da kiralık konut uygulamasını da hayata geçiriyoruz. İstanbul’umuza 100 bin sosyal konutun yanı sıra 15 bin kiralık konut inşa ediyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız çok uygun koşullarda TOKİ’den ev kiralayacak. Bu yaz kiralık konutların da anahtarlarını teslim etmeye başlıyoruz. Kurada ismi çıkan vatandaşlarımızın gözleri aydın olsun diyorum, yeni yuvalarında inşallah güle güle otursunlar. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız da üzülmesinler. Biz sadece TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 760 bin konut üretmiş bir iktidarız. Projelerimize yenileri eklenecek. Biz 6 Şubat'ın izlerini 3 yıl gibi kısa sürede büyük oranda sildik.

"ANA MUHALEFET PARTİSİNE ASLA YAKIŞMAYAN BİR ÜSLUP"

Değerli milletvekillerimiz, kıymetli misafirler, bizim siyasetimizde şehircilikte olduğu gibi hayatın diğer kulvarlarında da çözümsüzlük çözümdür anlayışına yer yoktur. 23 yıldır büyük küçük demeden milletimizin her türlü derdiyle ilgilendik, her sorununa çözüm yolları bulmaya çalıştık. Hak ve hürriyetlerin genişletilmesinden devlete çöreklenmiş oligarşik yapılarla mücadeleye, siyaset odaklarının geriletilmesinden millî iradenin güçlendirilmesine kadar her alanda Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarına imza attık. Birçok alanda sessiz devrimler gerçekleştirdik. Ana muhalefet gibi lafa gelince basın özgürlüğünden dem vurup sırf yolsuzluklarını ifşa ediyorlar diye kürsüden basına parmak sallayanlardan, basın mensuplarını küstahça tehdit edenlerden olmadık. Eleştirilere tahammül gösterdik, yapıcı önerilere kulak verdik, hukuksuzluklar karşısında hakkımızı yine hukukun içinde aradık. Onu kapatacağız, şunun kapısına kilit vuracağız, hepinizden hesap soracağız gibi antidemokratik yollara asla tevessül etmedik. Bakınız burada yıllardır bizi basın özgürlüğü konusunda topa tutanların iki yüzlü tavrına kısa bir parantez açmak istiyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, biz hafta sonu İstanbul’da 100 bin konutun kura çekim törenini yaparken aynı saatlerde CHP Genel Başkanı belediye başkanlarıyla toplantıdaydı. Toplantı sonrasında çıktı, yine ipe sapa gelmez bir sürü ithamda bulundu. Son derece seviyesiz ifadelerle şahsımızı ve partimizi hedef aldı. İçinde zerre kadar vizyonun, projenin, nezaketin olmadığı, Türkiye’nin ana muhalefet partisine asla yakışmayan bir üsluba dinleyenler muhatap oldu. Bir defa şu derin çelişkiyi herkes görüyor. Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler, bakıyorsunuz basın mensuplarına karşı aslan postuna bürünüyor. Rüşvet pazarlığı yapanlara iki laf edemeyenler, kürsüde önlerine gelene tehditler savuruyor. Yıllarca basın özgürlüğünden, farklı seslere ve görüşlere saygılı olmaktan, eleştirilere kulak vermekten bahsettiler. Ama daha ortada hiçbir şey yokken onu bunu tehdit etmeye başladılar.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terör sorununu çözdüğümüzde Türküye Yüzyılı yürüyüşümüz daha da tamamlanacaktır. Süreçte 18. ayı geride bıraktık ve birçok kritik süreçleri suhuletle tamamladık. Siyasi partilerimizin desteğiyle bu kavşağı kazasız belasız geçelim arzusundayız. Olumlu bir atmosfer vardır, yapılması gerekenler bellidir, süreç olması gerektiği gibi ilerlemektedir. Biz bu yola ittifak olarak Türkiye önündeki en büyük engellerden birini kaldırmak için çıktık. Kardeşliğimize saplanan hançeri söküp atmak için çıktık. Sivil siyaseti daha da güçlendirmek için çıktı. Biz bu yola Türkiye'nin aydınlık yarınları için çıktık. Ödediğimiz bedelleri gelecek nesiller ödemesin diye biz bu yola revan olduk.

Bölgemizin içinden geçtiği bu sancılı dönemde sürece katkı verenler tarihe adını kaydettirecektir. Süreci zorlaştıran, yokuşa süren tahrik eden her türlü girişim de tarih karşısında sorumlu olacaktır. Cumhur İttifakı olarak bu ülkenin bagajlarından kurtulması için kucaklayıcı, yapıcı anlayış ile hareket etmeyi sürdüreceğiz. Görüyorsunuz, halkımız bizden hizmet, eser, proje ve dertlerine derman olacak reçete bekliyor. Milletimiz bizi buraya kendisini temsil etmek için gönderdi ise bu kutsal görevi bahane aramadan, muhalefetin tuzaklarına düşmeden layıkıyla icra etmek zorundayız. Ana muhalefetin Meclis'i tıkamasına yasama faaliyetlerini engellemesine müsaade edemeyiz. Hangi partiye gönül vermiş olursa olsun 86 milyona hizmet için varız.