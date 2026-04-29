12. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek: Af ya da infaz değişikliği olacak mı? Akın Gürlek’ten dikkat çeken açıklama! 2026 Nisan 12. Yargı Paketi’nin öne çıkan maddeleri

12. Yargı Paketi’nin kapsamı ve maddelerine ilişkin gelişmeler kamuoyunda yakından izleniyor. 11. Yargı Paketi’nin yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığı yeni paket için çalışmalarını hızlandırırken, Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamalar sürece dair önemli ipuçları veriyor. Bakan Gürlek, özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını belirtirken, yargı sisteminde hız, öngörülebilirlik ve güveni artırmayı hedeflediklerini vurguladı. İş dünyasının zamanını mahkeme süreçlerinde değil üretim alanlarında değerlendirmesini amaçladıklarını ifade eden Gürlek’in açıklamaları dikkat çekerken, pakette af ya da infaz düzenlemesi olup olmayacağı sorusu da gündemdeki yerini koruyor.

AKIN GÜRLEK’TEN AÇIKLAMALAR

Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi kapsamındaki çalışmaların sürdüğünü belirterek; ticari davalarda usul süreçlerinin sadeleştirilmesi, mahkemelerin iş yükünü dengeleyecek yapısal adımların atılması ve dijitalleşme ile yargı süreçlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Gürlek, "Bizim önceliğimiz iş dünyasının zamanını mahkeme koridorlarında değil, üretim sahalarında harcamasını sağlamaktır. Bizim hedefimiz sadece hızlı karar veren bir yargı değil, daha hızlı, daha öngörülebilir ve daha güven veren bir adalet inşa etmektir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Adalet Bakanı Gürlek, 12. Yargı Paketi'ne ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 12. Yargı Paketi'nde dediğim gibi şu an en ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz. Teklifleri değerlendiriyoruz. Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var." şeklinde konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, noterlerin yargının hızlandırılması konusundaki somut önerilerinin çok kıymetli olduğunu, konuyla ilgili çalıştıklarını belirterek, "12. Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerle yargıyı hep birlikte daha da hızlandıracağız…Sistemdeki sorunların çözümü için 12. Yargı Paketi'nde adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ

Akın Gürlek, toplumdaki hassasiyetleri göz önünde bulundurarak suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı. Bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yürütülen çalışmalarla birlikte 12. Yargı Paketi sürecinin eş zamanlı ilerlediği belirtildi. Gürlek, Müşerref Pervin Tuba Durgut ile birlikte suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle bir araya gelerek, yaşanan acıları yakından dinlediklerini ve bu gözlemlerin hazırlanacak kanun metnine yansıtılacağını ifade etti. Yapılacak düzenlemelerde, “suça sürüklenen çocuk” kavramının yeniden ele alınacağı ve toplum beklentilerine uygun bir çerçeve oluşturulacağı vurgulandı. Öte yandan, 12. Yargı Paketi kapsamında avukatların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik adımlar da gündemde. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile yapılan görüşmede, avukatların yaşadığı maddi sorunların çözümüne yönelik düzenlemelerin pakete dahil edilmesinin planlandığı aktarıldı. Bakan Gürlek, özellikle avukatlara yönelik ekonomik iyileştirmelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirterek, yüksek tutarlı tapu işlemlerinde taraflar için avukat bulundurma zorunluluğu getirilmesine yönelik düzenlemenin de pakette yer almasının öngörüldüğünü ifade etti.

BOŞANMA DAVALARINDA DA DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK

Gürlek, 12. Yargı Paketiyle ilgili bilgi verdi: 11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık.

Gürlek, şu an 12,5 milyon dosyanın olduğunu bildirerek, "Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hâkim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürlek, boşanma davalarının çok uzun süre devam ettiğini belirterek "Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu." dedi.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ

Son zamanlarda çocukların işlediği suçların arttığına dikkati çeken Gürlek, "Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum. Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede Meclis'te bir komisyon kuruldu. O komisyonda da zaman zaman görüşüyoruz. Bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz." bilgisini verdi.

Bununla 11. Yargı Paketinde de düzenlemelerin yapıldığını hatırlatan Gürlek, "Özellikle suç örgütlerinin, örgüt yöneticilerinin, örgüt üyelerinin, çocukları suçlarda kullanması durumunda verilecek cezaları arttırdık. 12. Yargı Paketinde bu cezaları tekrar arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü çocuklar bize emanet. Geleceğini korumakla yükümlüyüz. Yani devlet sadece suç işlemeyi önlemez. Aynı zamanda kişiye sosyal anlamda bir gelecekte vaat eder. Biz de çocuklarımızın geleceği için bu önlemleri almamız gerekiyor. Çocuklarla ilgili de bu şekilde düzenleme yapmak istiyoruz." ŞEKLİNDE KONUŞTU.

"Suça sürüklenen çocuklar" ile ilgili soru üzerine Gürlek, bazı ülkelerde suç işleyen çocukların ailelerinin de sorumluluğunun bulunduğunu söyledi: Çocuğun işlediği suçtan dolayı aileyi sorumlu tutamayız. Bu konuda bir düzenleme yapmadık ama özellikle bana da çok fazla geliyor 'ailelere de bir düzenleme yapalım' diye. Ailelerin özellikle çocuklara sahip çıkması, denetlemesi lazım.

Uyuşturucu kapsamında cezaevine giren çocukların, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) sürecini tahliyesinden 6 ay önce başlatmayı planladıklarını belirten Gürlek, "Dışarı çıktıktan sonra AMATEM süreci başlıyor ama tabii gitmiyor. Serbest kalıyor ve tekrar uyuşturucu arayışına başlıyor. Biz bu şahsın tahliyesine 6 ay kala cezaevindeyken, cezaevi içerisinde AMATEM sürecine başlamasına ilişkin bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

12’nci Yargı Paketi çalışmaları devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmalar tamamlandıktan sonra 12. Yargı Paketi'nin AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulması öngörülüyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİ ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Gürlek, CNN Türk'te yaptığı açıklamada "İnfaz düzenlemesi 11. yargı paketinde yapılmıştı. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz ama 12. yargı paketinde olup olmayacağını ve Meclis'ten geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. 12. yargı paketinde başka önceliklerimiz var. " dedi.