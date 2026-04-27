Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

12. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi son durumu

12. Yargı Paketi, yargı reformu çerçevesinde kamuoyunun en yoğun biçimde izlediği düzenlemeler arasında bulunuyor. İnfaz sistemi, suça yönlendirilen çocuklara ilişkin hükümler, nitelikli dolandırıcılık ve noterlik işlemlerine dair değişiklikleri içeren paketin yaklaşık 38 maddeden meydana geldiği ifade ediliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, noterlerin yargı süreçlerinin daha etkin ilerlemesine yönelik sunduğu somut tekliflerin kıymetli olduğunu vurgulayarak bu alandaki çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis’ten geçti mi, içeriğinde hangi düzenlemeler bulunuyor?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 20:20

12. Yargı Paketi sürecinde dikkatler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden gelecek açıklamalara yönelmiş durumda. Uzun zamandır gündemde yer alan “ çıkacak mı?” sorusuna yönelik yorumlar yapılırken, hazırlıkları devam eden 12. Yargı Paketi de kamuoyunun merkezinde bulunuyor. Taslak metinde suça sürüklenen çocuklara dair hükümler, Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesi kapsamındaki düzenlemeler ve noterlik hizmetlerine yönelik yenilikler öne çıkarken, Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamalar da sürece ilişkin önemli başlıklar arasında görülüyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
12. Yargı Paketi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve içeriği kamuoyunun gündeminde yer alırken, genel af beklentileri Bakan Gürlek tarafından reddedildi.
12. Yargı Paketi'nin ilerleyen aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulması planlanıyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Şubat 2026'da genel af ya da kişiye özgü bir düzenlemenin kesinlikle gündemde olmadığını belirtti.
Bakan Gürlek, noterlerin yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik somut tekliflerinin önemli olduğunu ve bu alandaki çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Avukatların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin de paket kapsamında değerlendirileceği belirtildi.
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı Paketi’nin ilerleyen aylarda Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması öngörülüyor. Meclis sürecinin tamamlanmasını takiben paketin kabul edilmesi durumunda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulması planlanıyor. Sürece ilişkin yeni gelişmeler oldukça kamuoyuna aktarılmaya devam edilecek.

12. YARGI PAKETİNDE AF OLACAK MI?

, 25 Şubat 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda nihai amacın terör örgütünün tamamen silah bırakması olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, sürecin sonraki aşamalarının ise Meclis’in yetkisi çerçevesinde şekilleneceğini ifade etti. Gürlek, “Meclis takdirinden sonra gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.” ifadelerini kullanırken, genel af ya da kişiye özgü bir düzenlemenin kesinlikle gündemde olmadığını da dile getirdi.

12. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER

Adalet Bakanı Akın Gürlek, son yaptığı açıklamalarda, “İnfaz düzenlemesi 11. yargı paketinde gerçekleştirilmişti. Bununla ilgili bir çalışma yürütüyoruz ancak 12. yargı paketinde yer alıp almayacağını ve Meclis’ten geçip geçmeyeceğini kesin olarak bilmiyorum. 12. yargı paketinde farklı önceliklerimiz bulunuyor.” ifadelerine yer verdi. Bakan Gürlek, noterlerin yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik sunduğu somut tekliflerin önemli olduğunu belirterek, bu alandaki çalışmaların devam ettiğini ifade etti. “12. Yargı Paketi’ndeki düzenlemelerle yargı süreçlerini hep birlikte daha da hızlandıracağız.” sözleriyle paketin temel amaçlarından birine işaret etti. Öte yandan, avukatların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin de paket kapsamında değerlendirilmesinin planlandığını belirten Gürlek, bu doğrultuda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı.

ETİKETLER
#tbmm
#genel af
#12. Yargı Paketi
#Adalet Bakanı Akın Gürlek
#Yargı Süreçleri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.