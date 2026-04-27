12. Yargı Paketi sürecinde dikkatler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden gelecek açıklamalara yönelmiş durumda. Uzun zamandır gündemde yer alan “Genel af çıkacak mı?” sorusuna yönelik yorumlar yapılırken, hazırlıkları devam eden 12. Yargı Paketi de kamuoyunun merkezinde bulunuyor. Taslak metinde suça sürüklenen çocuklara dair hükümler, Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesi kapsamındaki düzenlemeler ve noterlik hizmetlerine yönelik yenilikler öne çıkarken, Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamalar da sürece ilişkin önemli başlıklar arasında görülüyor.

HABERİN ÖZETİ 12. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi son durumu 12. Yargı Paketi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve içeriği kamuoyunun gündeminde yer alırken, genel af beklentileri Bakan Gürlek tarafından reddedildi. 12. Yargı Paketi'nin ilerleyen aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulması planlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Şubat 2026'da genel af ya da kişiye özgü bir düzenlemenin kesinlikle gündemde olmadığını belirtti. Bakan Gürlek, noterlerin yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik somut tekliflerinin önemli olduğunu ve bu alandaki çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Avukatların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin de paket kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı Paketi’nin ilerleyen aylarda Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması öngörülüyor. Meclis sürecinin tamamlanmasını takiben paketin kabul edilmesi durumunda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulması planlanıyor. Sürece ilişkin yeni gelişmeler oldukça kamuoyuna aktarılmaya devam edilecek.

12. YARGI PAKETİNDE AF OLACAK MI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Şubat 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda nihai amacın terör örgütünün tamamen silah bırakması olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, sürecin sonraki aşamalarının ise Meclis’in yetkisi çerçevesinde şekilleneceğini ifade etti. Gürlek, “Meclis takdirinden sonra gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.” ifadelerini kullanırken, genel af ya da kişiye özgü bir düzenlemenin kesinlikle gündemde olmadığını da dile getirdi.

12. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER

Adalet Bakanı Akın Gürlek, son yaptığı açıklamalarda, “İnfaz düzenlemesi 11. yargı paketinde gerçekleştirilmişti. Bununla ilgili bir çalışma yürütüyoruz ancak 12. yargı paketinde yer alıp almayacağını ve Meclis’ten geçip geçmeyeceğini kesin olarak bilmiyorum. 12. yargı paketinde farklı önceliklerimiz bulunuyor.” ifadelerine yer verdi. Bakan Gürlek, noterlerin yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik sunduğu somut tekliflerin önemli olduğunu belirterek, bu alandaki çalışmaların devam ettiğini ifade etti. “12. Yargı Paketi’ndeki düzenlemelerle yargı süreçlerini hep birlikte daha da hızlandıracağız.” sözleriyle paketin temel amaçlarından birine işaret etti. Öte yandan, avukatların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin de paket kapsamında değerlendirilmesinin planlandığını belirten Gürlek, bu doğrultuda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı.