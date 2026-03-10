12. Yargı Paketi çıktı mı yasa Meclis'e geldi mi? 12. Yargı paketinde af var mı?

12. Yargı Paketi Meclis’e geldi mi? 12. Yargı Paketi’ne ilişkin son gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları titizlikle sürdürülen yeni yargı reformu paketi için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çevrildi. Milyonlarca kişinin merakla beklediği 12. Yargı Paketi’ndeki son durum, Adalet Bakanı’nın açıklamalarıyla daha belirgin hale geldi.

12. YARGI PAKETİ ÇIKACAK MI, SON DURUM NE?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi’ne dair şu değerlendirmelerde bulundu:

Yargı Paketi hakkında bilgi veren Gürlek, “11. Yargı Paketi yasalaştı ve 25 Aralık’ta yürürlüğe konuldu. 12. Yargı Paketi Meclis’teydi. Bakan olarak atandıktan sonra bu metni geri çektik çünkü bazı eksiklikler olduğunu değerlendirdim. ‘Adalete güven neden zayıf’ sorusu gündeme geldiğinde ilk olarak yargılamaların uzun sürmesi konusunda vatandaşlarımızın memnuniyetsizliği öne çıkıyor. Bu sorunun kökenine indik. Doğrudan uygulamaya geçmek istiyorum. Bu çerçevede çeşitli çalışma arkadaşlarımızla birlikte formüller üzerinde durduk.” şeklinde konuştu.

Gürlek, hâlihazırda 12,5 milyon dosya bulunduğunu belirterek, “Bu dosya sayısı oldukça yüksek. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir ülkede yok. Öncelikle her uyuşmazlığın ve her dosyanın yargının önüne taşınmaması için gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Uzlaştırma kurumu genişletildi, arabuluculuk mekanizması kapsamı artırıldı ancak vatandaşlarımız hâkim ve savcıyla doğrudan muhatap olmak istiyor. Yeni hazırlayacağımız pakette uzlaşma ve arabuluculuk alanını yeniden genişletmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Suça sürüklenen çocuklar” konusundaki bir soru üzerine Gürlek, bazı ülkelerde suç işleyen çocukların ailelerine de sorumluluk yüklendiğini dile getirdi.

Bu konuyu mukayeseli hukuk açısından incelediklerini ancak bu yönde bir düzenleme çalışmaları olmadığını ifade eden Gürlek, “Çocuğun işlediği fiilden dolayı aileyi sorumlu tutamayız. Bu konuda herhangi bir düzenleme yapmadık fakat özellikle bana da sıkça ‘ailelere yönelik bir düzenleme yapılsın’ yönünde talepler geliyor. Ailelerin çocuklarına sahip çıkması ve denetim görevini yerine getirmesi gerekiyor.” dedi.

Uyuşturucu nedeniyle cezaevine giren çocuklara ilişkin olarak Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) sürecini tahliyeden 6 ay önce başlatmayı planladıklarını aktaran Gürlek, “Serbest bırakıldıktan sonra AMATEM süreci başlıyor ancak çoğu zaman devam etmiyor. Tahliye olduktan sonra yeniden uyuşturucu arayışına giriyor. Biz, tahliyesine 6 ay kala cezaevindeyken AMATEM sürecinin başlatılmasına yönelik bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.