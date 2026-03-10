Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

12. Yargı Paketi çıktı mı yasa Meclis'e geldi mi? 12. Yargı paketinde af var mı?

Ankara Hakimevi’nde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle iftar programında buluşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gürlek, “11. Yargı Paketi kabul edildi ve 25 Aralık’ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis gündemindeydi. Adalet Bakanı olarak göreve başladıktan sonra bu taslağı geri çektik çünkü bazı eksiklikler bulunduğunu düşündüm.” ifadelerini kullandı. Peki, 12. Yargı Paketi yasalaştı mı, teklif yeniden Meclis’e sunuldu mu? 12. Yargı Paketi’nde af düzenlemesi var mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
12. Yargı Paketi çıktı mı yasa Meclis'e geldi mi? 12. Yargı paketinde af var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 17:23

12. Yargı Paketi Meclis’e geldi mi? 12. Yargı Paketi’ne ilişkin son gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. tarafından hazırlıkları titizlikle sürdürülen yeni paketi için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çevrildi. Milyonlarca kişinin merakla beklediği 12. Yargı Paketi’ndeki son durum, Adalet Bakanı’nın açıklamalarıyla daha belirgin hale geldi.

12. Yargı Paketi çıktı mı yasa Meclis'e geldi mi? 12. Yargı paketinde af var mı?

12. YARGI PAKETİ ÇIKACAK MI, SON DURUM NE?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi’ne dair şu değerlendirmelerde bulundu:

Yargı Paketi hakkında bilgi veren Gürlek, “11. Yargı Paketi yasalaştı ve 25 Aralık’ta yürürlüğe konuldu. 12. Yargı Paketi Meclis’teydi. Bakan olarak atandıktan sonra bu metni geri çektik çünkü bazı eksiklikler olduğunu değerlendirdim. ‘Adalete güven neden zayıf’ sorusu gündeme geldiğinde ilk olarak yargılamaların uzun sürmesi konusunda vatandaşlarımızın memnuniyetsizliği öne çıkıyor. Bu sorunun kökenine indik. Doğrudan uygulamaya geçmek istiyorum. Bu çerçevede çeşitli çalışma arkadaşlarımızla birlikte formüller üzerinde durduk.” şeklinde konuştu.

12. Yargı Paketi çıktı mı yasa Meclis'e geldi mi? 12. Yargı paketinde af var mı?

Gürlek, hâlihazırda 12,5 milyon dosya bulunduğunu belirterek, “Bu dosya sayısı oldukça yüksek. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir ülkede yok. Öncelikle her uyuşmazlığın ve her dosyanın yargının önüne taşınmaması için gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Uzlaştırma kurumu genişletildi, mekanizması kapsamı artırıldı ancak vatandaşlarımız hâkim ve savcıyla doğrudan muhatap olmak istiyor. Yeni hazırlayacağımız pakette uzlaşma ve arabuluculuk alanını yeniden genişletmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Suça sürüklenen çocuklar” konusundaki bir soru üzerine Gürlek, bazı ülkelerde suç işleyen çocukların ailelerine de sorumluluk yüklendiğini dile getirdi.

12. Yargı Paketi çıktı mı yasa Meclis'e geldi mi? 12. Yargı paketinde af var mı?

Bu konuyu mukayeseli hukuk açısından incelediklerini ancak bu yönde bir düzenleme çalışmaları olmadığını ifade eden Gürlek, “Çocuğun işlediği fiilden dolayı aileyi sorumlu tutamayız. Bu konuda herhangi bir düzenleme yapmadık fakat özellikle bana da sıkça ‘ailelere yönelik bir düzenleme yapılsın’ yönünde talepler geliyor. Ailelerin çocuklarına sahip çıkması ve denetim görevini yerine getirmesi gerekiyor.” dedi.

Uyuşturucu nedeniyle cezaevine giren çocuklara ilişkin olarak Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) sürecini tahliyeden 6 ay önce başlatmayı planladıklarını aktaran Gürlek, “Serbest bırakıldıktan sonra AMATEM süreci başlıyor ancak çoğu zaman devam etmiyor. Tahliye olduktan sonra yeniden uyuşturucu arayışına giriyor. Biz, tahliyesine 6 ay kala cezaevindeyken AMATEM sürecinin başlatılmasına yönelik bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#tbmm
#adalet bakanlığı
#arabuluculuk
#yargı reformu
#12. Yargı Paketi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.