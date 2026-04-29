Son 2 gün kaldı! 54 bin 258 TL'yi yatırmayanın telefonu kapanıyor

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlarda IMEI kayıt bedelini ödemeyenler için geri sayım başladı. Çift SIM kart yöntemiyle kayıt ücretinden kaçmaya çalışan cihazlar, 2 gün sonra iletişime tamamen kapatılacak.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen denetimler sonucunda, akıllı telefon kayıtlarında yapılan usulsüzlüklere karşı harekete geçildi.
Yurt dışından getirilen cihazların Türkiye'de kullanılması için tanınan 120 günlük yasal mühlet daralıyor. Aynı pasaportla kaydedilen ikinci cep telefonları, sürenin sonunda şebeke erişimini kaybedecek.
Yapılan incelemelerde, çift SIM kartlı cihazların kayıt hakkından faydalanarak farklı telefonlara ait IMEI numaralarının tek bir cihazmış gibi sisteme işlendiği ortaya çıktı.
Kurum, yanıltıcı ve yasalara aykırı işlemlerle kaydedilen numaraları tespit ederek sistem dışına çıkardı.
2026 yılı itibarıyla güncellenen 54 bin 258 TL'lik IMEI kayıt bedelini e-Devlet üzerinden yatırmayan vatandaşların telefonları 1 Mayıs tarihinden itibaren kullanıma kapatılacak. Sadece iki gün kalan süre dolduğunda, belirtilen ödemeyi gerçekleştirmeyen cihazların şebeke bağlantısı kesilecek.
Merak edenler için, yıllara göre IMEI kayıt ücreti değişimleri şu şekilde:
Şu anda her vatandaş 2 yıl içinde yalnızca bir adet cihazı yurt dışından getirip kendi adına kaydettirebiliyor. Bununla birlikte kaydedilen cihaz, sadece kayıtlı kişi adına olan hatlarda kullanılabiliyor.
Yolcu beraberinde getirilen telefonlar, yurda giriş tarihinden itibaren 4 ay süreyle IMEI kaydı yaptırılmadan kullanılması mümkün kılınıyor.
Telefonunuzun IMEI numarasının kayıtlı olup olmadığını öğrenmek için, e-Devlet üzerinden sunulan "BTK IMEI Sorgulama" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
"IMEI numarası kayıtlı" yazısı çıkıyorsa, endişe etmenize gerek yok demektir.