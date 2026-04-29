Son 2 gün kaldı! 54 bin 258 TL'yi yatırmayanın telefonu kapanıyor

Son 2 gün kaldı! 54 bin 258 TL'yi yatırmayanın telefonu kapanıyor

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlarda IMEI kayıt bedelini ödemeyenler için geri sayım başladı. Çift SIM kart yöntemiyle kayıt ücretinden kaçmaya çalışan cihazlar, 2 gün sonra iletişime tamamen kapatılacak.

Son 2 gün kaldı! 54 bin 258 TL'yi yatırmayanın telefonu kapanıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen denetimler sonucunda, akıllı telefon kayıtlarında yapılan usulsüzlüklere karşı harekete geçildi.

Yurt dışından getirilen cihazların Türkiye'de kullanılması için tanınan 120 günlük yasal mühlet daralıyor. Aynı pasaportla kaydedilen ikinci cep telefonları, sürenin sonunda şebeke erişimini kaybedecek.

Son 2 gün kaldı! 54 bin 258 TL'yi yatırmayanın telefonu kapanıyor

USULSÜZ İŞLEMLERE GEÇİT YOK

Yapılan incelemelerde, çift SIM kartlı cihazların kayıt hakkından faydalanarak farklı telefonlara ait IMEI numaralarının tek bir cihazmış gibi sisteme işlendiği ortaya çıktı.

Kurum, yanıltıcı ve yasalara aykırı işlemlerle kaydedilen numaraları tespit ederek sistem dışına çıkardı.

Son 2 gün kaldı! 54 bin 258 TL'yi yatırmayanın telefonu kapanıyor

2026 yılı itibarıyla güncellenen 54 bin 258 TL'lik IMEI kayıt bedelini e-Devlet üzerinden yatırmayan vatandaşların telefonları 1 Mayıs tarihinden itibaren kullanıma kapatılacak. Sadece iki gün kalan süre dolduğunda, belirtilen ödemeyi gerçekleştirmeyen cihazların şebeke bağlantısı kesilecek.

Son 2 gün kaldı! 54 bin 258 TL'yi yatırmayanın telefonu kapanıyor

Merak edenler için, yıllara göre IMEI kayıt ücreti değişimleri şu şekilde:

  • 2015: 131 TL
  • 2016: 138 TL
  • 2017: 149 TL
  • 2018: 500 TL
  • 2019: 1.500 TL
  • 2020: 1.838 TL
  • 2021: 2.006 TL
  • 2022: 2.738 TL
  • 2023: 6.091 TL / 20.000 TL
  • 2024: 31.692 TL
  • 2025: 45.614 TL
  • 2026: 54.258

Son 2 gün kaldı! 54 bin 258 TL'yi yatırmayanın telefonu kapanıyor

Şu anda her vatandaş 2 yıl içinde yalnızca bir adet cihazı yurt dışından getirip kendi adına kaydettirebiliyor. Bununla birlikte kaydedilen cihaz, sadece kayıtlı kişi adına olan hatlarda kullanılabiliyor.

Son 2 gün kaldı! 54 bin 258 TL'yi yatırmayanın telefonu kapanıyor

Yolcu beraberinde getirilen telefonlar, yurda giriş tarihinden itibaren 4 ay süreyle IMEI kaydı yaptırılmadan kullanılması mümkün kılınıyor.

Son 2 gün kaldı! 54 bin 258 TL'yi yatırmayanın telefonu kapanıyor

IMEI KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Telefonunuzun IMEI numarasının kayıtlı olup olmadığını öğrenmek için, e-Devlet üzerinden sunulan "BTK IMEI Sorgulama" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

"IMEI numarası kayıtlı" yazısı çıkıyorsa, endişe etmenize gerek yok demektir.

