Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması! 'En yakın tanık ve olayı çözecek kişi'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş cinayetine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin Mutlak Butlan davasında karar verilip verilmeyeceği konusuna da değinen Gürlek gündeme ilişkin değerlendirme yaptı.
Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin konuşan Gürlek, "Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardık. ABD yetkili makamlarıyla da işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi. Çünkü olayın en yakın tanığı." dedi.
Öte yandan Gürlek, Rojin Kabaiş'in telefonunu incelemek için de ekip kurulduğunu açıkladı. Gürlek, "Rojin Kabaiş dosyasında yetkili ekip kurduk, telefonu çözersek önemli ilerleme alacağız. İnşallah olumlu gelişmeler olabilir" dedi.