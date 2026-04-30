Bürokraside kritik değişim! Emniyet Müdürü, Ankara Valisi ve 10 ilde kritik atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ankara, Aydın, Adıyaman ve Nevşehir valiliklerinde görev değişimi yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğuna yeni isim atanırken, 7 ilin emniyet müdürü de değiştirildi. İşte 30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete atama listesi...

30.04.2026
GÜNCELLEME:
30.04.2026
00:35

Gece yarısı yayımlanan kararlara göre mülki idare amirliklerinde önemli kaydırmalar yapıldı. Başkent Ankara başta olmak üzere kritik illerin valileri değişti.

Gece yarısı yayımlanan kararlarla mülki idare amirliklerinde ve emniyet teşkilatında önemli kaydırmalar yapıldı.
Aydın Valisi Yakup Canbolat Ankara Valisi olarak atandı.
Mevcut Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına getirildi.
Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü oldu.
Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç genel müdürlük emrine alındı.
Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Ankara İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
Ankara, Konya ve Mersin gibi kritik illerin emniyet müdürleri değişti.
ANKARA VALİSİ DEĞİŞTİ

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı. Mevcut Ankara Valisi Vasip Şahin ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına getirildi.

ADI SOYADIMEVCUT GÖREVİATANACAĞI GÖREV
1Mahmut DEMİRTAŞEmniyet Genel Müdürü (Vali)İçişleri Bakanlığı emrine
2Yakup CANBOLATAydın ValisiAnkara Valisi
3Osman VAROLAdıyaman ValisiAydın Valisi
4Abdullah KÜÇÜKİstanbul-Güngören KaymakamıAdıyaman Valisi
5Ali FİDANNevşehir ValisiEmniyet Genel Müdürü (Vali)
6Hüseyin KÖKGöç İdaresi BaşkanıNevşehir Valisi
7M. Gökhan ZENGİNİçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısıİçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü
8M. Levent KEPÇELİNüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür YardımcısıNüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Mülki idarede yapılan atamalarla Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğuna Nevşehir Valisi Ali Fidan getirilirken, Mahmut Demirtaş merkeze çekildi.

EMNİYET MÜDÜRLERİ ATAMA LİSTESİ

Emniyet teşkilatında Ankara, Konya ve Mersin gibi kritik illerin müdürleri değişti. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç genel müdürlük emrine alınırken, yerine Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek atandı.

SNOADI SOYADIMEVCUT GÖREVİATANDIĞI GÖREV
1Engin DİNÇAnkara İl Emniyet MüdürüEmniyet Genel Müdürlüğü emrine
2İdris YILMAZMersin İl Emniyet MüdürüEmniyet Genel Müdürlüğü emrine
3Necmettin ÖZTÜRKSiirt İl Emniyet MüdürüEmniyet Genel Müdürlüğü emrine
4Maksut YÜKSEKKonya İl Emniyet MüdürüAnkara İl Emniyet Müdürü
5Necmettin KOÇYozgat İl Emniyet MüdürüKonya İl Emniyet Müdürü
6Fahri AKTAŞManisa İl Emniyet MüdürüMersin İl Emniyet Müdürü
7Adnan KARAYELElazığ İl Emniyet MüdürüManisa İl Emniyet Müdürü
8Aydın KARANPolis BaşmüfettişiElazığ İl Emniyet Müdürü
9Tuncay PEKİNPolis BaşmüfettişiYozgat İl Emniyet Müdürü
10Mehmet ÖZDEMİRPolis Meslek Eğitim Merkezi MüdürüSiirt İl Emniyet Müdürü

MGK GENEL SEKRETERLİĞİNE YENİ ATAMA

Ayrıca, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılıklarına, Füsun Arslantosun ve Alper Görkem Aksu atandı.

