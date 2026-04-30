Bürokraside kritik değişim! Emniyet Müdürü, Ankara Valisi ve 10 ilde kritik atamalar yapıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gece yarısı yayımlanan kararlara göre mülki idare amirliklerinde önemli kaydırmalar yapıldı. Başkent Ankara başta olmak üzere kritik illerin valileri değişti.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı. Mevcut Ankara Valisi Vasip Şahin ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına getirildi.
|ADI SOYADI
|MEVCUT GÖREVİ
|ATANACAĞI GÖREV
|1
|Mahmut DEMİRTAŞ
|Emniyet Genel Müdürü (Vali)
|İçişleri Bakanlığı emrine
|2
|Yakup CANBOLAT
|Aydın Valisi
|Ankara Valisi
|3
|Osman VAROL
|Adıyaman Valisi
|Aydın Valisi
|4
|Abdullah KÜÇÜK
|İstanbul-Güngören Kaymakamı
|Adıyaman Valisi
|5
|Ali FİDAN
|Nevşehir Valisi
|Emniyet Genel Müdürü (Vali)
|6
|Hüseyin KÖK
|Göç İdaresi Başkanı
|Nevşehir Valisi
|7
|M. Gökhan ZENGİN
|İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı
|İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü
|8
|M. Levent KEPÇELİ
|Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı
|Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü
Mülki idarede yapılan atamalarla Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğuna Nevşehir Valisi Ali Fidan getirilirken, Mahmut Demirtaş merkeze çekildi.
Emniyet teşkilatında Ankara, Konya ve Mersin gibi kritik illerin müdürleri değişti. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç genel müdürlük emrine alınırken, yerine Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek atandı.
|SNO
|ADI SOYADI
|MEVCUT GÖREVİ
|ATANDIĞI GÖREV
|1
|Engin DİNÇ
|Ankara İl Emniyet Müdürü
|Emniyet Genel Müdürlüğü emrine
|2
|İdris YILMAZ
|Mersin İl Emniyet Müdürü
|Emniyet Genel Müdürlüğü emrine
|3
|Necmettin ÖZTÜRK
|Siirt İl Emniyet Müdürü
|Emniyet Genel Müdürlüğü emrine
|4
|Maksut YÜKSEK
|Konya İl Emniyet Müdürü
|Ankara İl Emniyet Müdürü
|5
|Necmettin KOÇ
|Yozgat İl Emniyet Müdürü
|Konya İl Emniyet Müdürü
|6
|Fahri AKTAŞ
|Manisa İl Emniyet Müdürü
|Mersin İl Emniyet Müdürü
|7
|Adnan KARAYEL
|Elazığ İl Emniyet Müdürü
|Manisa İl Emniyet Müdürü
|8
|Aydın KARAN
|Polis Başmüfettişi
|Elazığ İl Emniyet Müdürü
|9
|Tuncay PEKİN
|Polis Başmüfettişi
|Yozgat İl Emniyet Müdürü
|10
|Mehmet ÖZDEMİR
|Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü
|Siirt İl Emniyet Müdürü
Ayrıca, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılıklarına, Füsun Arslantosun ve Alper Görkem Aksu atandı.