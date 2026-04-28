Öğretmen alan değişikliği sonuçları 2026 açıklandı mı? Alan atama sonuçları nasıl öğrenilir?

2026 yılı öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme sürecinde ön başvuru ve tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Alan değişikliği için başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları illerdeki kontenjanlara yönelik tercihlerini tamamladı. Şimdi ise öğretmenler tarafından en çok merak edilen konu şu oldu: Atama sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç ekranının erişime açıldı mı?
Atama sonuçlarının, bugün yani 28 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor; süreci yakından takip eden adaylar ise gün boyunca yapılacak resmî duyurulara odaklanmış durumda.
-Alan değişikliği kapsamında ataması gerçekleşen öğretmenlere, görev yaptıkları okul ve kurum müdürlükleri tarafından resmî tebligat yapılacak. İlgili belgeler ise yine okul ve kurum müdürlüklerinde muhafaza edilecek.
-Görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise E. Başvuru ve Atama Takvimi’nde yer alan tarihler doğrultusunda gerçekleştirilecek.