Öğretmen alan değişikliği sonuçları 2026 açıklandı mı? Alan atama sonuçları nasıl öğrenilir?

Alan değişikliği atama sonuçları açıklandı mı? Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme sürecinde başvuru ve tercih aşamaları tamamlandı. 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında tercihlerini yapan öğretmenler, sonuçların ilan edileceği tarihi merak ediyor. Peki, alan değişikliği atama sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı, süreç nasıl ilerleyecek? İşte detaylar…

2026 yılı öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı sürecinde ön başvuru ve tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Alan değişikliği için başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları illerdeki kontenjanlara yönelik tercihlerini tamamladı. Şimdi ise öğretmenler tarafından en çok merak edilen konu şu oldu: Atama sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç ekranının erişime açıldı mı?

HABERİN ÖZETİ

2026 yılı öğretmen alan değişikliği atama sonuçları merakla bekleniyor.
Alan değişikliği için başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları illerdeki kontenjanlara yönelik tercihlerini tamamladı.
Atama sonuçlarının 28 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor.
Ataması gerçekleşen öğretmenlere görev yaptıkları okul ve kurum müdürlükleri tarafından resmî tebligat yapılacak.
Görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri, E. Başvuru ve Atama Takvimi’nde yer alan tarihler doğrultusunda gerçekleştirilecek.
ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama sonuçlarının, bugün yani 28 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor; süreci yakından takip eden adaylar ise gün boyunca yapılacak resmî duyurulara odaklanmış durumda.

TEBLİGAT VE BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

-Alan değişikliği kapsamında ataması gerçekleşen öğretmenlere, görev yaptıkları okul ve kurum müdürlükleri tarafından resmî tebligat yapılacak. İlgili belgeler ise yine okul ve kurum müdürlüklerinde muhafaza edilecek.

-Görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise E. Başvuru ve Atama Takvimi’nde yer alan tarihler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

https://personel.meb.gov.tr/

