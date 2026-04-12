Emekli öğretmenleri çalışıyor gibi gösterip sahte kayıtlar açtılar! 52 milyonluk dev vurgun: Çok sayıda gözaltı var

Antalya merkezli 8 ilde zimmet, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında çok sayıda adrese baskın düzenlendi. 52 milyon TL'den fazla kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla 3'ü kamu görevlisi 46 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 15:05

'da Demre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen zimmet, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli soruşturması kapsamında ekipler, kamu kaynağının mevzuata aykırı kullanıldığı iddiasıyla 8 ilde eş zamanlı düzenlendi.

HABERİN ÖZETİ

Antalya'da Demre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde zimmet, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, kamu kaynağının mevzuata aykırı kullanıldığı iddialarıyla 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Öğretmenlerin maaş ve ek ders ödemelerinden rızaları dışında 687 bin 31,89 TL kesinti yapıldığı ve kendi adlarına tahakkuk oluşturularak 13 bin 473,20 TL ödeme sağlandığı öne sürüldü.
Emekli öğretmenlerin çalışıyormuş gibi gösterilmesiyle 295 bin 248,83 TL kamu kaynağının usulsüz kullanıldığı ve eğitim hazırlık ödeneği üzerinden sahte tahakkukla bin 389 TL alındığı tespit edildi.
Mesleki eğitim kapsamındaki Ustalık Telafi Programı'nda sahte öğrenci kayıtları ve sahte işletmeler üzerinden 51 milyon 336 bin 618,54 TL kamu kaynağının mevzuata aykırı kullanıldığı iddia edildi.
Soruşturma kapsamında toplam kamu zararının 52 milyon 344 bin 670,45 TL olduğu belirtildi.
Toplam 46 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 16 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
Soruşturmada; okulda görevli öğretmenlerin maaş ve ek ders ödemelerinden rızaları dışında 687 bin 31,89 TL kesinti yapıldığı, ayrıca kendi adına tahakkuk oluşturularak 13 bin 473,20 TL ödeme sağlandığı öne sürüldü. Emekli öğretmenlerin çalışıyormuş gibi gösterilmesiyle 295 bin 248,83 TL kamu kaynağının usulsüz şekilde kullanıldığı, eğitim hazırlık ödeneği üzerinden de sahte tahakkuk oluşturularak bin 389 TL alındığı tespit edildi.

52 MİLYON LİRALIK VURGUN

Dosyada en dikkat çeken bölüm ise mesleki eğitim kapsamındaki Ustalık Telafi Programı oldu. Meslek lisesi öğrencilerinin daha iyi eğitim almasını sağlamak amacıyla stajyer bulunduran işletmelere verilen devlet desteğinin, sahte öğrenci kayıtları ve sahte işletmeler üzerinden şüphelilerin kendi hesaplarına ve iş birliği yaptıkları kişilerin hesaplarına aktarıldığı iddia edildi. 51 milyon 336 bin 618,54 TL kamu kaynağının mevzuata aykırı şekilde kullanıldığı öne sürülürken, soruşturmada toplam kamu zararının 52 milyon 344 bin 670,45 TL olduğu belirtildi.

46 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında firari olduğu belirlenirken; Antalya’da 35, İstanbul’da 2, Kırıkkale’de 1, Ankara’da 2, Aydın’da 1, Kırşehir’de 1 ve Eskişehir’de 1 kişi olmak üzere toplam 46 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Ayrıca kamu görevlileri açısından soruşturmanın genişleyebileceği ifade edildi.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Demre Adliyesi Nöbetçi Sulh Mahkemesi'ne sevk edilen 42 şüpheliden 26'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 16 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Malatya'da feci olay! Tuvaletini yapmak için inşaata çıktı, beton zemine çakıldı
Gençler ciddi tehlike altında! Sigara, stres ve yalnızlık en büyük etken
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Cem Adrian’dan ilk açıklama geldi
