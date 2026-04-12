SON DAKİKA!
Gençler ciddi tehlike altında! Sigara, stres ve yalnızlık en büyük etken

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde görev yapan Doç. Dr. Zekeriya Doğan, genç yaşta kalp krizi görülme oranlarının arttığını vurguladı. Önemli uyarılarda bulunan uzman isim özellikle yeni nesilde artış gösteren sigara ve elektronik tütün ürünleri kullanımıyla birlikte obezite ve modern yaşamın getirdiği psikolojik faktörlerin gençleri ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti. Doğan, "Ben gencim, kalp krizi geçirmem" algısının yanlış olduğuna dikkat çekti.

Gençler ciddi tehlike altında! Sigara, stres ve yalnızlık en büyük etken
Kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan can kayıpları dünya genelinde ilk sırada yer almaya devam ederken, kalp krizinin "yaşlı hastalığı" olduğu algısı her geçen gün biraz daha değişiyor. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nden Doç. Dr. Zekeriya Doğan, özellikle gençlerde artan vakalarının sebeplerine değindi. Özellikle sigara, elektronik tütün ürünleri ve hareketsiz yaşamın yanı sıra psikolojik faktörlerin de büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten Doğan; değişikliğinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

Gençler ciddi tehlike altında! Sigara, stres ve yalnızlık en büyük etken

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Zekeriya Doğan, kalp krizinin artık gençlerde de görülen bir sorun haline geldiğini ve sigara, elektronik tütün ürünleri, obezite, yalnızlık, kaygı ve depresyon gibi faktörlerin bu artışta rol oynadığını belirtmiştir.
Kalp krizi artık sadece yaşlıların değil, gençlerin de sorunu haline gelmiştir.
Gençlerde artan kalp krizi vakalarının başlıca nedenleri arasında sigara, elektronik tütün ürünleri, obezite, yalnızlık ve depresyon yer almaktadır.
Kalp krizi önceden sinyal verebilir ve göğüste ağrı, sıkışma, nefes darlığı gibi belirtiler gösterebilir.
Kadınlarda, şeker hastalarında ve yaşlılarda nefes darlığı, yorgunluk ve baş dönmesi gibi klasik olmayan belirtiler de görülebilir.
Herhangi bir kalp krizi belirtisi şüphesi durumunda hemen 112 acil aranmalı ve kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalışmamalıdır.
Kalp krizinden korunmak için sigara bırakılmalı, diyabet, hipertansiyon ve obezite kontrol altına alınmalı ve yaşam tarzı değişiklikleri yapılmalıdır.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
EN ÖNEMLİ ETKENLER SİGARA, ELEKTRONİK TÜTÜN, OBEZİTE, YALNIZLIK…

Son dönemde modern yaşamın getirmiş olduğu olumsuzlukların yanı sıra geleneksel risk faktörlerinin de kalp kirizine olan etkisinin sürdüğünü ifade eden Doç. Dr. Zekeriya Doğan, şunları söyledi:
"Ülkemizde ve dünya genelinde kardiyovasküler sistemden ölüm maalesef en önemli nedenler arasında ve artış hala devam etmekte. Özellikle genç hasta grubunda kalp krizi vakalarının artmasının en önemli nedenleri arasında sigara ve elektronik tütün ürünlerinin kullanılması, obezite, modern yaşamın getirmiş olduğu yalnızlık ve kaygının tetiklediği depresyon yer alıyor. Tabii ki geleneksel risk faktörleri olan diyabet, tansiyon, obezite, hareketsiz bir yaşam ve sigara kadar geleneksel olmayan risk faktörleri de kalp krizinin önemli nedenleri haline gelmiş durumda."

“KALP KRİZİ ÖNCEDEN SİNYAL VERİR VE ÖNLENEBİLİR”

Kalp krizinin çoğu zaman öncesinde belirti verdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Doğan, "Kalp krizi önceden sinyal verir ve önlenebilir. 'Ben gencim, bana bir şey olmaz, 60 yaş üstünün hastalığıdır' diye yaklaşmamak lazım. Göğüste ağrı, sıkışma, nefes darlığı, sol kola, sağ kola ya da çeneye vuran ağrı tipik semptomlar olmakla beraber kadın hastalarda, şeker hastalarında ve yaşlı hastalarda nefes darlığı, yorgunluk ve baş dönmesi gibi klasik olmayan semptomlar da belirti gösterebilir. Ülkemizde de dünyada olduğu gibi genç yaşta kalp krizi vakalarının arttığı bir gerçek. Özellikle modern yaşamın getirdiği izolasyon, depresyon ve kaygı bozukluğu maalesef genç yaşta kalp krizlerinin görülme oranını artırmaktadır. Bununla birlikte özellikle elektronik sigara alışkanlığının da genç yaş grubunda sık olması da yine başlıca nedenler arasında" şeklinde konuştu.

“ŞÜPHE VARSA ŞÜPHE YOKTUR”

Doç. Dr. Doğan kalp krizi belirtilerinin ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, "Göğüste herhangi bir ağrı, sıkışma, kola ya da çeneye yayılan ağrı, bulantı, kusma, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi belirtilerden herhangi biri olduğunda ‘şüphe varsa şüphe yoktur’ yaklaşımıyla 112 acilen aranmalıdır. Asla kişi kendi imkanlarıyla arabasına binip hastaneye gitmeye çalışmamalı ve mümkün mertebe yüksek riskli bir hastaysanız bunlar olmadan önce gereken önlemler alınmalıdır" dedi.

“'BEN GENCİM, KALP KRİZİ GEÇİRMEM' ANLAYIŞINDAN UZAK DURULMALI”

Kalp krizinden korunmanın mümkün olduğunu belirten ve dikkat edilmesi gerekenleri aktaran Doç. Dr. Doğan, şu ifadelere yer verdi:

"Sigara kesinlikle bırakılmalı, 'Ben gencim, kalp krizi geçirmem' anlayışından uzak durulmalı ve risk sınıfı iyi belirlenmelidir. Bununla ilgili olarak diyabet, hipertansiyon, obezitenin önüne geçmek için yaşam tarzı değişikliklerini kesinlikle hayatımıza katmalı ve hastalarımızın varsa mevcut kullandığı ilaçlara düzenli ve kontrollü bir şekilde devam etmesidir. Özetle 'Sigarayı bırak, hareket et ve yaşam tarzı değişikliklerini mutlaka olumlu bir şekilde hayatına kat. Kendiniz ve sevdikleriniz için kalbinizi koruyun ve kalbinizin size söylediklerine kulak verin'."

