Bilinmeyen hastalık disleksi! Çocuklardan yetişkinlere öğrenme kabiliyetini etkileyen hastalık

Okuma, yazma ya da öğrenme süreçlerinde kimi zaman dikkatsizlik adı altından yorumlanan durum kimisi için aslında bir hastalık olabilir. Özellikle de her şeyi çok hızlı tükettiğimiz bu günlerde dikkatsizlik konusu da tekrardan gün yüzüne çıkıyor. Ancak bu kez farklı bir şekilde. Bilinmeyen hastalık olarak oldukça çok konuşulan disleksi, artık çocukluktan yetişkinlere öğrenme kabiliyetini etkiliyor.
Disleksi nedir?
Disleksi, beynin yazılı dili işleme biçimini bozan zeka problemleri olmadığı halde okuma, yazma ve heceleme güçlüğüne neden olan öğrenme bozukluğudur. Genellikle de çocuk yaşlarda fark edilir. Nadir olarak görülse de yaşam boyu peşinizden gelmeye devam eder. Disleksi aynı zaman da öğrenme güçlüğü olarak da adlandırılabilir.
Beynin dişi işleyen bölgelerindeki bireysel farklılıklar olarak ifade edilir. Disleksi kişinin okuma yaparken anormal ve beklenmedik problemlerinin ortaya çıkmasıyla kendini gösterir. Özellikle de çocuklarda okul çağında görülür. Zekalarında bir problem yokken okuması, yazması sıkıntılı olabilir.
Zekasında bir sıkıntı olmayıp disleksi olan çocukların ayrıca da okul hayatlarında daha zeki oldukları bilinir. Genellikle de genetik olarak ortaya çıkan disleksiler, net bir tedavileri yoktur. Disleksi için eğitimler, yönlendirmeler vardır. Bu da disleksinin nasıl düzeleceği konusunda yardım eder.
Disleksi oluşumun nedeni nedir?
Disleksi görme ya da işitme sorunları, zeka geriliği ya da beyin hasarından kaynaklanmaz. Disleksi daha çok beynin fonemleri ile ilgilidir. Aile içinde bile yapılan herhangi bir çevresel faktör disleksi oluşuma neden olabilir. Çevresel faktörlere de maruz kalan kişiler disleksi riskiniz artırır.
Disleksinin nedenleri türüne göre değişkenlik gösterir. Birincil derece de olan disleksiler kalıtsal faktörlere odaklanır. Halk arasında öğrenme güçlüğü olarak da bilinen disleksi, beynin kelimeli oluşturan sesleri harflere bağlama konusunda zorlanır. Ayrıca beynin görüntüleme çalışımları, dislektik bireylerde farklılık gösterebilir.
Disleksinin belirtileri nelerdir?
Disleksi, yüksek sesle okuma ve normal okuma da zorluk, geç konuşmaya başlama, okuma ve yazmanın yavaş olması, duyduğunu anlama ve zihninde işleme de zorluk yaşama, olayların sırasını hatırlamama, okuma gerektiren aktivitelerden uzak durma gibi belirtileri vardır. Eğer siz de bu sorunlardan herhangi birine sahipseniz gerekli önlemleri almayı unutmayın. Ancak hemen de korkmaya başlamayın, bu sorunlar kimi zaman disleksi olunduğu anlamında da gelmez.