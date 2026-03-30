Sağlık
 | Safa Keser

Varisle karıştırılan ödem farklı hastalıkların habercisi olabilir

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Bahar Temur, varisin ve ödemin sıkça beraber görülebileceğini, fakat ödemin başka hastalıkların da belirtisi olabileceğini belirterek doğru tanının hayati önem taşıdığını vurguladı.

30.03.2026
11:34
Medicana Çamlıca Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Bahar Temur, bacaklarda sık görülen şişliklerin toplumda çoğunlukla varis olarak yorumlandığını ancak bu durumun her zaman doğru olmadığını belirtti. Ödemin birbirinden farklı sağlık sorunları nedeniyle oluşabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Bahar Temur, yanlış değerlendirmelerin tedavi sürecini geciktirebileceğine dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Varisle karıştırılan ödem farklı hastalıkların habercisi olabilir

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Medicana Çamlıca Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Bahar Temur, bacaklarda görülen şişliklerin genellikle varis olarak yorumlandığını ancak farklı nedenlere bağlı ödemlerin de olabileceğini ve yanlış değerlendirmelerin tedavi sürecini geciktirebileceğini belirtti.
Varis, toplardamarlarda bulunan kapakçıkların yeterince görevini yerine getirememesi sonucu ortaya çıkan bir dolaşım sistemi hastalığıdır.
Bacaklarda ödem, varislerin yanı sıra kalp, böbrek yetmezliği, hormonal sebepler ve lenf damarı hastalıkları gibi farklı nedenlerden kaynaklanabilir.
Varis ve ödemin ayırt edilmesinde görünüm, yerleşim, fizik muayene bulgusu ve şikâyetlerin seyri gibi faktörler dikkate alınır.
Bacaklarda şişlik, ağrı veya damar belirginliği yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması, doğru tanı ve tedavinin ilk adımıdır.
Bacaklarda sürekli veya tekrarlayan şişlik, damar belirginleşmesi, ağrı, yanma, kramp gibi şikâyetler veya ani gelişen tek taraflı şişlik durumlarında kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurulması önerilir.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

Varis bir dolaşım sistemi hastalığıdır

Varisin, toplardamarlarda bulunan kapakçıkların görevini yeterince yerine getirememesi sonucu ortaya çıktığını ifade eden Doç. Dr. Bahar Temur, şu bilgileri paylaştı:

"Variste damarlar genişler, kıvrımlı bir hal alır ve cilt yüzeyinden belirgin şekilde görülebilir. Hastalarda bacaklarda ağrı, yanma, kaşıntı ve gün sonunda artan ağırlık hissi sık görülür. Uzun süre ayakta kalma, hareketsiz yaşam tarzı ve genetik yatkınlık varis oluşumunda önemli risk faktörleri arasında yer almaktadır."

Benzer şikâyetler farklı nedenlere işaret edebilir

Bacaklarda ödemin varislerle beraber görülebildiği gibi kardiyak (kalp ile ilgili) nedenlerden, böbrek yetmezliğinden, hormonal sebeplerden, lenfödem gibi lenf damarı hastalıklarından da oluşabileceğini söyleyen Doç. Dr. Bahar Temur, ", dokular arasında sıvı birikmesi sonucu oluşur. Genellikle yaygın bir şişlik şeklinde kendini gösterir ve sadece bacaklarda değil ayak, el ve yüzde de görülebilir" dedi. Ödemin; fazla tuz tüketimi, hareketsizlik, hormonal değişimler, gebelik ve bazı ilaçlara bağlı olarak gelişebileceğini belirten Doç. Dr. Bahar Temur, bazı durumlarda altta yatan sistemik hastalıkların da işareti olabileceğini vurguladı.

Doç. Dr. Bahar Temur, iki durumun nasıl ayırt edilebileceğini şöyle anlattı:

"Görünüm: Variste belirgin, kıvrımlı ve morumsu damarlar görülürken, diğer sebeplerle oluşan ödemde daha yaygın ve homojen bir şişlik oluşur.
Yerleşim: Varis genellikle bacaklarla sınırlıdır; kardiyak veya hormonal ödem ise ayak, bacak, el ve yüzde ortaya çıkabilir.
Fizik muayene bulgusu: Ödemde bası ile çökme (çukurlaşma) görülebilirken, variste damar yapısı belirgin şekilde hissedilir.
Şikâyetlerin seyri: Variste gün sonunda artan ağrı ve ağırlık hissi ön plandayken, diğer sebeplerle oluşan ödemde şişlik gün içinde değişkenlik gösterebilir."

Doğru tanı, doğru tedavinin ilk adımıdır

Ödeme neden olan durumların birbirine karıştırılmasının hastaların yanlış tedavi yöntemlerine yönelmesine neden olabileceğini belirten Doç. Dr. Bahar Temur, "Kardiyak ödem ve varisin tedavi yaklaşımları farklıdır. Bu nedenle bacaklarda şişlik, ağrı ya da damar belirginliği yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması büyük önem taşır" uyarılarında bulundu.

Ne zaman uzmana başvurulmalı

Doç. Dr. Bahar Temur, son olarak şunları kaydetti:
Bacaklarda sürekli veya tekrarlayan şişlik varsa, damarlar belirginleşmişse, ağrı, yanma, kramp gibi şikâyetler eşlik ediyorsa, şişlik tek taraflı ve ani geliştiyse bir kalp ve damar cerrahisi uzmanı tarafından değerlendirme önerilmektedir. Erken tanı ve doğru tedavi ile hem varisin hem ödemin kontrol altına alınabilmesi mümkünken, özellikle risk grubunda yer alan kişilerin düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerekmektedir."

