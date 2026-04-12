Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Cem Adrian’dan ilk açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturmasında ünlüler dünyasından pek çok isim gözaltına alındı. Soruşturmanın son ayağında hakkında gözaltına kararı çıkan sanatçı Cem Adrian, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "O meselelerden çok çok uzağım.” Dedi.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA 17 YENİ İSİM GÖZALTINA ALDINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında Bebek'te bulunan Lucca adlı restorana operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında sosyal medya ünlüleri Mika Slowana, Samet Demirok (Samet Liçina) ve Elif Karaaslan’ın da dahil olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Lucca'nın sahibi Cem Mirap'ın da bulunduğu ifade edildi.

Hakkında gözaltı kararı çıkan ünlü isimler arasında oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian’ın da olduğu ancak bu isimlerin yurt dışında olduğunun tespit edildiği açıklandı.

"GEREKLİ PROSEDÜRLERİ YERİNE GETİRECEĞİM"

Gözaltı kararının duyulmasının ardından Cem Adrian, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Adrian açıklamasında "Herkese iyi pazarlar. Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen'de öğrendim. Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim. Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. O meselelerden çok çok uzağım. Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun. Sevgi ve saygılarımla." İfadelerini kullandı.