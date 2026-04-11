Ünlü isimler gözaltına alınmıştı: Hande Erçel, Fikret Orman, Mustafa Ceceli uyuşturucu test sonuçları açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda ünlü isimlerin gözaltına alınmasının ardından yapılan test sonuçları ortaya çıktı. Adli Tıp tarafından yapılan test sonuçlarında Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Fikret Orman gibi isimlerin kan sonuçları açıklandı.
İbrahim Çelikkol: Pozitif
Deha Bilimler: Pozitif
Mustafa Ceceli: Pozitif
İlkay Şencan: Pozitif
Fikret Orman, Hakan Sabancı, Hande Erçel ve Burak Elmas'ın test sonuçları ise negatif çıktı.
Ayrıntılar geliyor...