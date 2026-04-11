Ünlü isimler gözaltına alınmıştı: Hande Erçel, Fikret Orman, Mustafa Ceceli uyuşturucu test sonuçları açıklandı

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve uyuşturucu testi yapılan Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli ve Fikret Orman'ın test sonucu açıklandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 21:07
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 21:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda ünlü isimlerin gözaltına alınmasının ardından yapılan test sonuçları ortaya çıktı. Adli Tıp tarafından yapılan test sonuçlarında Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Fikret Orman gibi isimlerin kan sonuçları açıklandı.

İbrahim Çelikkol: Pozitif
Deha Bilimler: Pozitif
Mustafa Ceceli: Pozitif
İlkay Şencan: Pozitif

HABERİN ÖZETİ

Ünlü isimler gözaltına alınmıştı: Hande Erçel, Fikret Orman, Mustafa Ceceli uyuşturucu test sonuçları açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü isimlerin Adli Tıp tarafından yapılan test sonuçları açıklandı.
Hande Erçel'de morfin ve kadein çıktı.
İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli ve Deha Bilimler'de kokain tespit edildi.
Deha Bilimler'de ayrıca koein de bulundu.
Fikret Orman, Hakan Sabancı ve Burak Elmas'ın test sonuçları negatif çıktı.
Fikret Orman, Hakan Sabancı, Hande Erçel ve Burak Elmas'ın test sonuçları ise negatif çıktı.

Ayrıntılar geliyor...

