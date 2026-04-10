Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İbrahim Çelikkol'un ifadesi ortaya çıktı! Birce Akalay detayı dikkat çekti

Uyuşturucu operasyonunda ifadesi alınan İbrahim Çelikkol, udaha önce hiç uyuşturucu kullanmadığını belirterek "Uyuşturucu veya uyarıcı madde sattığını bildiğim kimse yoktur” dedi. Bir dönem yaklın arkadaşı olan Birce Akalay sorusunu da cevaplayan Çelikkol, "2 senedir görüşmüyoruz" dedi.

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Jandarmada ifade veren Çelikkol, uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek, “Hayatımda hiç kullanmadım. Uyuşturucu veya uyarıcı madde sattığını bildiğim kimse yoktur” dedi.

BİRCE AKALAY SORUSU DİKKAT ÇEKTİ

İfadesinde kendisine yöneltilen Birce Akalay sorusuna da cevap veren Çelikkol, bir dönem sık sık birlikte kamera karşısına geçtiği Akalay ile görüşmediklerini belirtti. Çelikkol, “Birce Akalay ile Siyah Beyaz Aşk dizisinde birlikte rol aldık. 2016’dan beri tanırım ancak 2 senedir görüşmüyoruz” dedi.

Çelikkol, Akalay hakkında da net bir ifade kullanarak, “Birce Akalay’ın uyuşturucu madde kullandığını görmedim ve hiç şahit olmadım” dedi.

BİRCE AKALAY'IN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Birce Akalay, yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı bilgisi gündeme gelmiş, oyuncu daha sonra sosyal medya hesabından kendisine destek olanlara teşekkür etmişti.