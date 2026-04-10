Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Gözaltına alınan Simge Sağın'ın ifadesi ortaya çıktı: Erkek arkadaşımın kullandığını bilmiyordum

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Bengü, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı 6 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Simge Sağın ve sevgilisi İlkay Şencan adli kontrolle serbest bırakılırken, ünlü şarkıcının ifadesi ortaya çıktı. Simge Sağın ifadesinde "Ben erkek arkadaşımın uyuşturucu kullandığını bilmiyordum" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 14:21

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kapsamında gözaltına alınan aralarında Mustafa Ceceli, Bengü Erden ve İbrahim Çelikkol’un da bulunduğu 6 isim ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. ve İlkay Şencan çıkarıldıkları mahkemede adli kontrolle serbest bırakılırken Melek Mosso ise hakimlik işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Simge Sağın'ın ifadesi ortaya çıktı: Erkek arkadaşımın kullandığını bilmiyordum

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı ünlülerden Simge Sağın ve İlkay Şencan adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer bazı isimler ise ifadelerinin ardından serbest kaldı.
Simge Sağın, erkek arkadaşı İlkay Şencan'ın çantasında bulunan uyuşturucu maddeden haberi olmadığını ve kullanmadığını ifade etti.
İlkay Şencan ise ödül töreninden sonra gizlice uyuşturucu madde kullandığını itiraf ederek, Simge Sağın'ın bu durumdan haberi olmadığını belirtti.
Mustafa Ceceli, Bengü Erden ve İbrahim Çelikkol'un da aralarında bulunduğu 6 isim ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Melek Mosso ise hakimlik işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
SİMGE SAĞIN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Burak Doğan'ın haberine göre; Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında serbest bırakılan Simge Sağın'ın ifadesi ortaya çıktı: "Erkek arkadaşım İlkay Şencan'ın çantasında uyuşturucu maddeyi buldular. Ben onun kullandığını bilmiyordum. Aynı zamanda çanta içerisinde uyuşturucu madde olduğundan haberdar değildim. Uyuşturucu madde kullanmıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

SİMGE SAĞIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

8 Ağustos 1981 doğumlu Simge Sağın, Türk şarkıcıdır. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan DJ İlkay Şencan, ödül töreninden sonra gizlice uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Şencan'ın, "Simge’nin bu konudan hiçbir şekilde haberi yoktur. Hatta içtiğimi dahi bilmiyor. Evde bulunan tüm malzemeler bana aittir" dediği öğrenildi.

