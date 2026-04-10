Gözaltına alınan Simge Sağın'ın ifadesi ortaya çıktı: Erkek arkadaşımın kullandığını bilmiyordum

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Mustafa Ceceli, Bengü Erden ve İbrahim Çelikkol’un da bulunduğu 6 isim ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Simge Sağın ve İlkay Şencan çıkarıldıkları mahkemede adli kontrolle serbest bırakılırken Melek Mosso ise hakimlik işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Burak Doğan'ın haberine göre; Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında serbest bırakılan Simge Sağın'ın ifadesi ortaya çıktı: "Erkek arkadaşım İlkay Şencan'ın çantasında uyuşturucu maddeyi buldular. Ben onun kullandığını bilmiyordum. Aynı zamanda çanta içerisinde uyuşturucu madde olduğundan haberdar değildim. Uyuşturucu madde kullanmıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.
8 Ağustos 1981 doğumlu Simge Sağın, Türk şarkıcıdır. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan DJ İlkay Şencan, ödül töreninden sonra gizlice uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Şencan'ın, "Simge’nin bu konudan hiçbir şekilde haberi yoktur. Hatta içtiğimi dahi bilmiyor. Evde bulunan tüm malzemeler bana aittir" dediği öğrenildi.