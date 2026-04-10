Yılın belli zamanlarından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı Köyü'nde, 3 dönüm arazi üzerine kurulu çiftlik evinde yaşayan Candan Erçetin, son olarak Armağan Çağlayan'ın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tatilden sıkıldığını belirten Candan Erçetin, "Ben hiç tatil yapmam" dedi.

HABERİN ÖZETİ Candan Erçetin tatil yapmaktan sıkılıyor Candan Erçetin, Armağan Çağlayan'ın programında tatilden sıkıldığını ve sahneye geç çıkan sanatçılara karşı neden mesafeli davrandığını açıkladı. Candan Erçetin, tatil yapmaktan hoşlanmadığını ve 3 gün tazelendikten sonra geri döndüğünü belirtti. Sahneye geç çıkan sanatçıların bunu bir güç gösterisi olarak gördüğünü düşündüğünü söyledi. Kuliste terli olduğu zamanlarda birinin gelip sarılmasının onu iyi hissettirmediğini ifade etti. Organizasyonlardaki zorlukları bildiği için her zaman hazır ve nazır beklediğini belirtti. Dışarıdan mesafeli ve soğuk göründüğünün söylendiğini kabul etti.

CANDAN ERÇETİN TATİL YAPMAKTAN SIKILIYOR

Uzun bir aranın ardından programa konuk olan ve soruları cevaplayan Candan Erçetin, itiraflarıyla dikkat çekti. Tatil yapmaktan hoşlanmadığını belirten Candan Erçetin, "Ben hiç tatil yapmam. 3 gün tazelenir gelirim. Böyle gideyim 15 gün kum güneş hiç yapamam" dedi.

CANDAN ERÇETİN NEDEN MESAFELİ GÖRÜNDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Sahneye geç çıkan sanatçılara bakışını ve mesafeli görünmesinin nedenini anlatan Candan Erçetin, "Bazı sanatçıların sahne saatini bilerek geciktirdiğini duyuyorum.” “Bunu bir güç gösterisi gibi görüyor olabilirler. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?’ duygusunu yaşatıyorlar. Ben öyle biri değilim. Ama kuliste çoğu zaman ter içinde oluyorum. O haldeyken birinin gelip sarılması bana iyi hissettirmiyor. Hazır ve nazır, tip top, asker gibi beklerim. Çünkü organizatörlerin neler yaşadığını çok iyi biliyorum. “Dışarıdan mesafeli ve soğuk göründüğüm söyleniyor" dedi.

CANDAN ERÇETİN KAÇ YAŞINDA?

10 Şubat 1963 doğumlu Candan Erçetin, Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve müzik öğretmeni. 25 yılı aşkın şarkıcılık kariyeri boyunca, insan hayatını konu alan şarkılar hazırlayıp seslendirmesiyle tanındı.