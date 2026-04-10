Candan Erçetin tatil yapmaktan sıkılıyor

Yılın belli zamanlarından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı Köyü'nde, 3 dönüm arazi üzerine kurulu çiftlik evinde yaşayan Candan Erçetin, son olarak Armağan Çağlayan'ın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tatilden sıkıldığını belirten Candan Erçetin, "Ben hiç tatil yapmam" dedi.
Uzun bir aranın ardından programa konuk olan ve soruları cevaplayan Candan Erçetin, itiraflarıyla dikkat çekti. Tatil yapmaktan hoşlanmadığını belirten Candan Erçetin, "Ben hiç tatil yapmam. 3 gün tazelenir gelirim. Böyle gideyim 15 gün kum güneş hiç yapamam" dedi.
Sahneye geç çıkan sanatçılara bakışını ve mesafeli görünmesinin nedenini anlatan Candan Erçetin, "Bazı sanatçıların sahne saatini bilerek geciktirdiğini duyuyorum.” “Bunu bir güç gösterisi gibi görüyor olabilirler. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?’ duygusunu yaşatıyorlar. Ben öyle biri değilim. Ama kuliste çoğu zaman ter içinde oluyorum. O haldeyken birinin gelip sarılması bana iyi hissettirmiyor. Hazır ve nazır, tip top, asker gibi beklerim. Çünkü organizatörlerin neler yaşadığını çok iyi biliyorum. “Dışarıdan mesafeli ve soğuk göründüğüm söyleniyor" dedi.
CANDAN ERÇETİN KAÇ YAŞINDA?
10 Şubat 1963 doğumlu Candan Erçetin, Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve müzik öğretmeni. 25 yılı aşkın şarkıcılık kariyeri boyunca, insan hayatını konu alan şarkılar hazırlayıp seslendirmesiyle tanındı.
