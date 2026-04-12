Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Cem Adrian ve İlker İnanoğlu hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında Bebek'te ünlülerin uğrak mekanı olan Lucca'ya baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında işletme sahibi Cem Mirap ve çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian'ın ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 01:17
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 02:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga başladı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu dalgası başladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında Bebek'teki Lucca isimli mekâna narkotik baskın düzenlendi.
Arama başlatılan mekânda çıkışlar durduruldu ve içeride bulunan kişilerin üzerinde arama yapıldı.
Sosyal medya ünlüleri Mika Slowana, Samet Liçina ve Elif Karaaslan'ın da aralarında olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.
Haklarında gözaltı kararı verilen oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian'ın yurt dışında olduğu öğrenildi.
LUCCA'YA NARKOTİK BASKINI

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bebek'te bulunan Lucca isimli mekâna düzenledi.

Ünlü isimlerin uğrak yeri olan Lucca'da arama başlatıldı. Mekandan çıkışlar durduruldu. İçeride bulunan kişilerin üzerinde arama yapıldığı, işletme sahibi Cem Mirap'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında aralarında sosyal medya ünlüleri Mika Slowana, Samet Liçina, Elif Karaaslan ve Özlem Parlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

İLKER İNANOĞLU VE CEM ADRİAN YURT DIŞINDA

Haklarında kararı verilen oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian'ın ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

#gözaltı
#narkotik
#uyuşturucu operasyonu
#Ünlüler
#Luccas Claro
#Magazin
