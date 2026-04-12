Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Cem Adrian ve İlker İnanoğlu hakkında gözaltı kararı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga başladı.
İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bebek'te bulunan Lucca isimli mekâna uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Ünlü isimlerin uğrak yeri olan Lucca'da arama başlatıldı. Mekandan çıkışlar durduruldu. İçeride bulunan kişilerin üzerinde arama yapıldığı, işletme sahibi Cem Mirap'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında aralarında sosyal medya ünlüleri Mika Slowana, Samet Liçina, Elif Karaaslan ve Özlem Parlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.
Haklarında gözaltı kararı verilen oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian'ın ise yurt dışında olduğu öğrenildi.