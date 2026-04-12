İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga başladı.

HABERİN ÖZETİ Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Cem Adrian ve İlker İnanoğlu hakkında gözaltı kararı İstanbul'da ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu dalgası başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında Bebek'teki Lucca isimli mekâna narkotik baskın düzenlendi. Arama başlatılan mekânda çıkışlar durduruldu ve içeride bulunan kişilerin üzerinde arama yapıldı. Sosyal medya ünlüleri Mika Slowana, Samet Liçina ve Elif Karaaslan'ın da aralarında olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian'ın yurt dışında olduğu öğrenildi.

LUCCA'YA NARKOTİK BASKINI

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bebek'te bulunan Lucca isimli mekâna uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ünlü isimlerin uğrak yeri olan Lucca'da arama başlatıldı. Mekandan çıkışlar durduruldu. İçeride bulunan kişilerin üzerinde arama yapıldığı, işletme sahibi Cem Mirap'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında aralarında sosyal medya ünlüleri Mika Slowana, Samet Liçina, Elif Karaaslan ve Özlem Parlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

İLKER İNANOĞLU VE CEM ADRİAN YURT DIŞINDA

Haklarında gözaltı kararı verilen oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian'ın ise yurt dışında olduğu öğrenildi.