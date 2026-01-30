Menü Kapat
10°
İller arası öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

2026 Yarı Yıl Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme sürecinde tercih başvuruları dün itibarıyla tamamlandı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretler kapsamında ön başvurusu kabul edilen öğretmenler, belirlenen takvim doğrultusunda tercih işlemlerini sonlandırdı.

İller arası öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?
2026 yılı yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değiştirme sürecinde tercih aşaması sona erdi.

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan ve aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ile diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunan öğretmenler, belirlenen takvim kapsamında tercihlerini dün itibarıyla gerçekleştirmiş oldu. Sürecin sona ermesiyle birlikte gözler sonuçlara odaklandı.

İller arası öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

İLLER ARASI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında tercih başvurularını tamamladı.

Atamalar 30 Ocak 2026 tarihinde yapıldı.

Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 30 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gerçekleştirilebilecek.

