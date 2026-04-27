Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Besler’de üst düzey atamalar gerçekleşti

Dondurulmuş gıda, konserve ve yağ sektörlerindeki güçlü markalarıyla gıdanın dönüşümüne öncülük eden Besler, yeni organizasyon yapısını üst düzey atamalarla güçlendirdi.

Besler’de üst düzey atamalar gerçekleşti
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 13:26
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 13:26

Dondurulmuş gıda ve konserve kategorisinde SuperFresh, donuk fırıncılıkta DFU, yağ kategorisinde Bizim Yağ, Terem, Luna, Yayla, Sabah ve Halk, sürülebilir peynir kategorisinde Ülker Sürmix markalarını bünyesinde barındıran Besler, sektördeki öncü konumunu daha da ileri taşımak hedefiyle organizasyon yapısını yeniden şekillendirdi. “Tek ve Güçlü Bir Besler” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yeni yapılanma ile şirket, lider markalarını, operasyonlarını ve merkezi fonksiyonlarını daha entegre, çevik ve verimli bir yapıda bir araya getirirken; bu dönüşümü destekleyecek liderlik kadrosunda da önemli atamalar gerçekleştirdi.

Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO’su Mert Altınkılınç konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Besler olarak, gıda sektöründe geniş kategori çeşitliliğimiz, yenilikçi ürünlerimiz ve güçlü markalarımızla hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda değer üretiyoruz. Dinamik iş modelimiz, nitelikli insan kaynağımız, yüksek üretim kapasitemiz, inovasyon gücümüz ve sürdürülebilir tedarik zincirimiz sayesinde rekabet avantajımızı güçlendiriyoruz. Bu kapsamda yeni organizasyon yapımız ve güçlenen liderlik ekibimizle; inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağında büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

HABERİN ÖZETİ

Besler’de üst düzey atamalar gerçekleşti

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Besler, 'Tek ve Güçlü Bir Besler' vizyonu doğrultusunda, şirketlerini daha entegre, çevik ve verimli bir yapıya kavuşturmak amacıyla organizasyon yapısını yeniden şekillendirdi ve liderlik kadrosunda önemli atamalar gerçekleştirdi.
Besler, dondurulmuş gıda, konserve, donuk fırıncılık, yağ ve sürülebilir peynir kategorilerindeki markalarının yer aldığı organizasyon yapısını yeniledi.
Gülizar Öcal Doğan Pazarlama, İletişim ve Sürdürülebilirlik'ten Sorumlu Başkan Yardımcısı, Ufuk Kasar Mali İşler ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Özhan Nuri Özesenli Satınalma ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Hamide Güven Şen İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu CHRO olarak atandı.
Ilgın Hasırcıoğlu Dış Ticaret Genel Müdürü, Ali Ertuğrul Yemiş Yağ İş Birimi Satış Genel Müdürü ve Murat Ardahanlı Dondurulmuş Gıda İş Birimi İşletmeler Genel Müdürü oldu.
Ar-Ge ve Kalite fonksiyonları Hatice İçeli ve Kerem Çetin liderliğinde tek çatı altında birleştirildi.
Besler, yeni yapılanma ile inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisini sürdürmeyi hedefliyor.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.

Yeni organizasyon kapsamında;

Besler’de Chief Marketing Officer (CMO) olarak görev yapan Gülizar Öcal Doğan, Besler İş Birimleri Pazarlama, İletişim ve Sürdürülebilirlik’ten Sorumlu Başkan Yardımcısı (Chief Marketing, Communications & Sustainability Officer) oldu. Doğan, markalaşma, inovasyon, dijital iletişim ve sürdürülebilirlik alanlarındaki birikimiyle Besler’in marka gücünü ve kurumsal itibarını daha da ileri taşıyacak.

Besler’de CFO olarak görev yapan Ufuk Kasar, Mali İşler ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı (Chief Financial & Information Officer) görevine getirildi. Kasar, finansal planlama, raporlama, nakit akışı, maliyet yönetimi ve kurumsal dönüşüm alanlarındaki tecrübesiyle Besler’in finansal ve teknolojik altyapısının güçlendirilmesine katkı sunacak.

Besler’de Chief Operating Officer (COO) olarak görev yapan Özhan Nuri Özesenli, Satınalma ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Başkan Yardımcısı (Chief Procurement & Supply Chain Officer) olarak atandı. Özesenli, tedarik zinciri optimizasyonu, planlama, lojistik ve operasyonel mükemmellik alanlarında Besler’in entegre yapısını destekleyecek.

Besler’de İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Hamide Güven Şen, Besler İş Birimleri İnsan Kaynakları süreçlerinden sorumlu Chief Human Resources Officer (CHRO) olarak atandı. İnsan kaynakları alanındaki dönüşüm, organizasyonel gelişim ve yetenek yönetimi deneyimiyle öne çıkan Şen, Besler’in insan ve kültür yapılanmasına liderlik edecek.

Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU) Genel Müdürü olarak görev yapan Ilgın Hasırcıoğlu, Yağ İş Birimi ve Dondurulmuş Gıda ihracat süreçlerinden sorumlu Dış Ticaret Genel Müdürü olarak atandı. Hasırcıoğlu, ihracat operasyonları ve uluslararası ticaret alanındaki deneyimiyle Besler’in küresel pazarlardaki etkinliğini artıracak.

Besler Yağ İş Birimi’nde Satış ve Ticari Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Ali Ertuğrul Yemiş, Yağ İş Birimi’nde perakende, EDT ve endüstriyel gruplardan sorumlu Satış Genel Müdürü (Chief Commercial Officer – Edible Fats & Oil) görevine getirildi. Yemiş’in satış organizasyonu, kanal yapılanması ve ticari büyüme alanlarındaki deneyiminin şirketin ticari performansına katkı sağlaması hedefleniyor.

Besler’de Dondurulmuş Gıda Ürünleri İşletmeler Direktörü olarak görev yapan Murat Ardahanlı, Dondurulmuş Gıda İş Birimi İşletmeler Genel Müdürü oldu. Ardahanlı, mevcut sorumluluklarına ek olarak üretim süreçleri, verimlilik ve operasyonel performans alanlarında katkı sağlamaya devam edecek.

İnovasyonu işin merkezine alan, daha çevik ve entegre bir organizasyon yapısı oluşturmak amacıyla Ar-Ge ve Kalite fonksiyonları tek çatı altında birleştirilmiştir. Bu kapsamda; Hatice İçeli Yağ ve Mutfak, Kerem Çetin ise Dondurulmuş Gıda İş Birimleri’nde Ar-Ge ve Kaliteden Sorumlu Grup Direktörü olarak atanmıştır. Yeni yapılanma ile inovasyon süreçlerinin uçtan uca, daha hızlı ve yüksek kalite odağıyla yönetilmesi hedeflenmektedir.

Besler, yeni organizasyon yapısı ve güçlenen liderlik ekibiyle; faaliyet gösterdiği kategorilerde sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi, operasyonel yetkinliklerini daha da ileri taşımayı ve iç pazarda olduğu kadar uluslararası pazarlarda da rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

