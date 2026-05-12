İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis şebekelerine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 35 ilde yapay zekâ destekli programlar kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şüphelilere baskınlar yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 108 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

HABERİN ÖZETİ 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var İstanbul merkezli 35 ilde yapay zeka destekli programlar kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 108 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 bin, bu sitelerin reklamını yapan 111 ve ödeme aracılığı yapan 40 olmak üzere toplam 5 bin 151 URL adresine erişim engeli kararı alındı.

ÇOK SAYIDA ADRESE ERİŞİM ENGELİ

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 bin, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplam 5 bin 151 URL adresine de erişim engeli kararı alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan 108 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifadelerinin ilerleyen saatlerde alınacağı öğrenildi.