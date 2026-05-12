Altın fiyatları ABD enflasyon verisi öncesi geriledi! Altın alacaklar dikkat: İşte 12 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları

Orta Doğu'daki çatışmalar devam ederken gözler ABD'de açıklanacak kritik enflasyon verilerine kilitlendi. Geçtiğimiz günlerde ateşkes ilanı ihtimali ile yükselişe geçen altın fiyatları yeni haftada düşüşe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 12 Mayıs 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.900,43 TL
SATIŞ: 6.901,29 T
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 11.195,00 TL
SATIŞ: 11.291,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 22.390,00 TL
SATIŞ: 22.569,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 44.628,00 TL
SATIŞ: 45.014,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 6.243,84 TL
SATIŞ: 6.537,69 TL