Hull City Premier Lig’e yükseldi mi? Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City Play-off final maçı ne zaman?

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off yarı finalinde Millwall’u deplasmanda 2-0 yenerek Premier Lig yolunda finale çıktı. Wembley Stadyumu’nda oynanacak kritik final öncesinde “Hull City Premier Lig’e yükseldi mi, final karşılaşması ne zaman, rakibi kim olacak?” soruları futbolseverlerin gündeminde üst sıralara yerleşirken, İngiliz temsilcisi tarihindeki üçüncü play-off başarısı için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Hull City Premier Lig’e yükseldi mi? Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City Play-off final maçı ne zaman?
GİRİŞ:
12.05.2026
01:07
12.05.2026
01:11

İngiltere Championship play-off yarı finalinde Millwall’u 2-0 mağlup eden , adını finale yazdırdı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Premier Lig’e yükselmek amacıyla Wembley’de kritik bir mücadele verecek. Hull City, İngiltere Championship play-off yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Millwall’u 2-0 mağlup ederek finale kalmayı başardı. İlk maçın 0-0 eşitlikle tamamlanmasının ardından Londra’daki The Den Stadı’nda oynanan rövanş mücadelesini kazanan Hull City, Premier Lig hedefi doğrultusunda önemli bir avantaj elde etti. Mücadelenin ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi. Hull City’ye galibiyeti getiren sayılar ise ikinci yarıda geldi. İngiliz ekibinde Mohamed Belloumi 64. dakikada, Joe Gelhardt ise 79. dakikada ağları sarstı.

HULL CİTY PLAY-OFF FİNAL KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off finalinde Southampton ile Middlesbrough eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmayı kazanan ekip, gelecek sezon Premier League’de mücadele etme hakkı kazanacak. Hull City daha önce 2008 ve 2016 yıllarında Championship play-off organizasyonlarında finale yükselmişti. İngiliz temsilcisi, her iki sezonda da Premier Lig’e çıkmayı başarmıştı.

