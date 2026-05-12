Bodrum'da menülerde 'euro' dönemi! Fiyatlar belli oldu: Eurosu olmayan gelmesin

Kurban Bayramı ile birlikte sezonu açacak olan dünyanın en ünlü tatil beldeleri arasında yer alan Bodrum'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Her yıl olduğu gibi yıl da restoranlar ve oteller fiyatlarını belirledi. Her yıl lahmacun fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Bodrum'da bu kez fiyatlar euro olarak belirlendi.
Lüks bir işletme ise yeni sezon menüsünü paylaştı. Yeni fiyatlara göre hamburger 42 euro, lahmacun 30 euro, salata 42 euro, pizza ise 40 euro olacak.
Sabah'ta yer alan habere göre otellerde ise gecelik konaklama ücretleri 10 bin TL'den başlayıp ultra lüks seçeneklerde 100 bin TL'ye kadar yükseliyor.
Açıklanan ilk fiyatlar herkesin gözünü korkutsa da turizm sektör temsilcileri, bu sezon yerli turistin bütçesine uygun yerler olduğunun da altını çiziyor. Merkez dahil birçok noktada esnaf lokantalarında lahmacunu 200'e, hamburgeri 500 TL'ye yemenin mümkün olduğunu söyleyen yetkililer, "Bütçe dostu ucuz oteller de ilçemizde fazlasıyla var" diyor.