Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bodrum'da menülerde 'euro' dönemi! Fiyatlar belli oldu: Eurosu olmayan gelmesin

Yaz aylarının yaklaşmasıyla dünyaca ünlü tatil beldesi Bodrum'da da sezon hazırlıkları devam ediyor. Her yıl konuşulan fahiş fiyatlar bu yıl da vatandaşları oldukça şaşırtacak. Çünkü bazı lüks mekanlar fiyatları euro olarak belirledi. Ünlü bir işletme lahmacun için 30 euro, hamburger içinse 42 euro fiyat biçti. Menüyü görenler şaşkına döndü. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bodrum'da menülerde 'euro' dönemi! Fiyatlar belli oldu: Eurosu olmayan gelmesin
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 08:16
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 08:24

ile birlikte sezonu açacak olan dünyanın en ünlü beldeleri arasında yer alan 'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Her yıl olduğu gibi yıl da restoranlar ve oteller fiyatlarını belirledi. Her yıl lahmacun fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Bodrum'da bu kez fiyatlar euro olarak belirlendi.

HABERİN ÖZETİ

Bodrum'da menülerde 'euro' dönemi! Fiyatlar belli oldu: Eurosu olmayan gelmesin

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Kurban Bayramı ile sezonu açacak olan Bodrum'da lüks işletmelerde fiyatlar euro olarak belirlenirken, otellerde gecelik konaklama ücretleri 100 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Bodrum'da yeni sezon menülerinde hamburger 42 euro, lahmacun 30 euro, salata 42 euro ve pizza 40 euro olarak belirlendi.
Otellerde gecelik konaklama ücretleri 10 bin TL'den başlayıp 100 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.
Turizm temsilcileri, Bodrum'da yerli turistin bütçesine uygun esnaf lokantalarında daha uygun fiyatlı seçeneklerin de bulunduğunu belirtiyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Bodrum'da menülerde 'euro' dönemi! Fiyatlar belli oldu: Eurosu olmayan gelmesin

FİYATLAR EURO OLARAK BELİRLENDİ

Lüks bir işletme ise yeni sezon menüsünü paylaştı. Yeni fiyatlara göre hamburger 42 euro, lahmacun 30 euro, salata 42 euro, pizza ise 40 euro olacak.

Bodrum'da menülerde 'euro' dönemi! Fiyatlar belli oldu: Eurosu olmayan gelmesin

BİR GECESİ 100 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre otellerde ise gecelik konaklama ücretleri 10 bin TL'den başlayıp ultra lüks seçeneklerde 100 bin TL'ye kadar yükseliyor.

BODRUM'DA ALTERNATİFLER DE VAR

Açıklanan ilk fiyatlar herkesin gözünü korkutsa da turizm sektör temsilcileri, bu sezon yerli turistin bütçesine uygun yerler olduğunun da altını çiziyor. Merkez dahil birçok noktada esnaf lokantalarında lahmacunu 200'e, hamburgeri 500 TL'ye yemenin mümkün olduğunu söyleyen yetkililer, "Bütçe dostu ucuz oteller de ilçemizde fazlasıyla var" diyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
6 beldede ara seçim yarışı! Partilerin adayları belli oldu
Altın fiyatları ABD enflasyon verisi öncesi geriledi! Altın alacaklar dikkat: İşte 12 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları
Euro düşüşte, dolar tırmanışa geçti! İşte 12 Mayıs güncel döviz kuru
Hull City Premier Lig’e yükseldi mi? Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City Play-off final maçı ne zaman?
İkisi de tutuklanmıştı! Kahramanmaraş'taki okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

ETİKETLER
#tatil
#bodrum
#kurban bayramı
#euro fiyatları
#Lüks Tatil
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.