Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

6 beldede ara seçim yarışı! Partilerin adayları belli oldu

Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Nevşehir ve Gümüşhane'nin birer yerleşim yerinde 7 Haziran'da belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için sandığa gidilecek. Cumhur İttifakı 6 beldede ortak aday çıkaracak. 36 sandığın kurulacağı ara seçimlerde toplam 10 bin 713 seçmen oy kullanacak.

6 beldede ara seçim yarışı! Partilerin adayları belli oldu
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 06:47
12.05.2026
saat ikonu 07:12

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’e bağlı 6 beldede 7 Haziran’da yapılacak belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimi için partiler arasında yarış başladı. Cumhur İttifakı, 6 beldenin tamamında ‘İttifak’ yaparak seçime girme kararı aldı.

HABERİN ÖZETİ

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede 7 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimi için partilerin adayları belirlendi.
Cumhur İttifakı, 6 beldenin tamamında tek adayla seçime girme kararı aldı; bu kapsamda 5 beldede AK Parti, 1 beldede MHP adayı bulunuyor.
CHP ise Mustafapaşa, Çevrecik ve Tekke olmak üzere üç beldede aday çıkardı.
Seçimlerde toplam 10.713 seçmen oy kullanacak ve 36 sandık kurulacak.
Gümüşhane'nin Tekke beldesi 2.969 seçmen ile en fazla seçmene sahipken, Tokat'ın Kuşçu beldesi 710 seçmen ile en az seçmene sahip.
Adaylar, genel seçim havasında kampanya yürütüyor ve öğrencilere bedava yemek, yaşlılara evde bakım, gençlere konut gibi çeşitli vaatlerde bulunuyor.
CUMHUR İTTİFAKI'NDAN ORTAK ADAY KARARI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 5 beldede AK Parti’nin adayıyla, bir beldede ise MHP'nin adayı ile seçime girilecek. AK Parti, Tokat’a bağlı Bağtaşı, Yolüstü ve Çevrecik, Nevşehir’e bağlı Mustafapaşa ile Gümüşhane’ye bağlı Tekke beldesinde aday çıkarırken, MHP ise Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde aday çıkardı. Böylece Cumhur İttifakı 6 beldede ortak adayla seçime girmiş olacak.

CHP 3 BELDEDE ADAY ÇIKARDI

CHP ise Mustafapaşa, Çevrecik ve Tekke olmak üzere 3 ilden birer beldede aday çıkardı.

MİNİ SEÇİM, BÜYÜK YARIŞ

Mini seçim olmasına rağmen, adaylar arasında yaşanan rekabet ise genel seçimleri aratmıyor. Adaylar seçmenlerin oyunu alabilmek için adeta genel seçim havasında bir kampanya yürütürken, öğrencilere bedava yemek, yaşlılara evde bakım, gençlere konut, doğalgaz gibi çok sayıda vaatte bulunuyor. Beldelerinde seçim ofisleri kuran, parti teşkilatları ile birlikte seçmenin oyunu alabilmek için kapı kapı dolaşan adaylara önümüzdeki günlerde parti yönetimlerinden de destek gelecek. Cumhur ittifakının adaylarına destek vermek için bakanların da seçim yapılacak beldeleri ziyaret etmesi bekleniyor. Seçim yapılacak yerlerden, Tokat’taki beldelerin bağlı olduğu Reşadiye ve Almus ilçesinde 2024 yılındaki seçimleri MHP, Tekke beldesinin bağlı Gümüşhane’nin merkez ilçesinde MHP, Mustafapaşa beldesinin bağlı olduğu Ürgüp’te ise MHP’nin adayını sadece 36 oy farkla geride bırakan CHP kazanmıştı.

10 BİNDEN FAZLA SEÇMEN VAR

Yeniden belde statüsü kazandıkları için YSK’nın seçim yapılması kararı aldığı beldelerde toplam 10 bin 713 seçmen bulunuyor. Seçimler için 36 sandık kurulacak. 2 bin 969 seçmen ile Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tekke beldesi en fazla seçmen sayısına sahip. Tekke’de seçimler için 9 sandık kurulacak. En az seçmen ise Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde bulunuyor. Kuşçu’da iki sandık kurulacak ve 710 seçmen sandık başına gidecek.

