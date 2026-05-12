İkisi de tutuklanmıştı! Kahramanmaraş'taki okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026 tarihinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen, 9 öğrencinin yanı sıra 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin de öldüğü saldırıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan araştırma komisyonu çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili yürütülen soruşturmada failin ailesine yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

ANNEDEN EMEKLİLİK TALEBİ

Soruşturmanın ilk aşamalarında tutuklanarak cezaevine gönderilen İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli ve babası Uğur Mersinli'ye yönelik adli süreç devam ediyor. Bu süreçte kamuda öğretmen olan anne Pınar Peyman'ın herhangi bir özlük hakkı kaybı yaşamadığı, kendi talebi doğrultusunda emeklilik için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

BABANIN ÖZLÜK HAKLARI ELİNDEN ALINDI

Ayrıca saldırganın 1. Sınıf Emniyet Müdürü babası Uğur Mersinli'nin tüm özlük haklarının sonlandırıldığı ortaya çıktı.

KOMİSYON KAHRAMANMARAŞ'A GELECEK

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun Kahramanmaraş ayağından sorumlu olacak AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve beraberindeki milletvekili heyetinin bu hafta içerisinde Kahramanmaraş'a gelerek incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Heyetin kentte gerçekleştireceği temaslarda olayın yaşandığı okul çevresinde inceleme yapması, ilgili kurum temsilcileriyle görüşmesi ve süreçle ilgili bilgi alması bekleniyor. Komisyon sonucu hazırlanacak raporla kamuoyunun bilgilendirilip, eğitim kurumlarındaki güvenlik politikalarına katkı sunması hedefleniyor.