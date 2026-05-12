İkisi de tutuklanmıştı! Kahramanmaraş'taki okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

Kahramanmaraş'ta geçen ay 1 öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin tutuklu bulunan öğretmen annesinin emeklilik başvurusu yaptığı öğrenildi. Baba Uğur Mersinli'nin ise özlük haklarının elinden alındığı ortaya çıktı.

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 01:38
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 01:38

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026 tarihinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen, 9 öğrencinin yanı sıra 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin de öldüğü saldırıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan araştırma komisyonu çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili yürütülen soruşturmada failin ailesine yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili soruşturmada, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin ailesi hakkındaki yeni adli süreç ayrıntıları ortaya çıktı ve TBMM'deki araştırma komisyonunun çalışmaları sürüyor.
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli, öğretmenlik görevine devam ederken kendi talebiyle emeklilik için başvuruda bulundu.
Saldırganın babası Uğur Mersinli'nin ise tüm özlük hakları sonlandırıldı.
TBMM'de kurulan araştırma komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor ve bu hafta içerisinde Kahramanmaraş'a gelerek incelemelerde bulunacak.
Komisyonun çalışmaları sonucunda hazırlanacak raporla kamuoyunun bilgilendirilmesi ve eğitim kurumlarındaki güvenlik politikalarına katkı sunulması hedefleniyor.
ANNEDEN EMEKLİLİK TALEBİ

Soruşturmanın ilk aşamalarında tutuklanarak cezaevine gönderilen 'nin annesi Pınar Peyman Mersinli ve babası Uğur Mersinli'ye yönelik adli süreç devam ediyor. Bu süreçte kamuda öğretmen olan anne Pınar Peyman'ın herhangi bir özlük hakkı kaybı yaşamadığı, kendi talebi doğrultusunda emeklilik için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

BABANIN ÖZLÜK HAKLARI ELİNDEN ALINDI

Ayrıca saldırganın 1. Sınıf Emniyet Müdürü babası Uğur Mersinli'nin tüm özlük haklarının sonlandırıldığı ortaya çıktı.

KOMİSYON KAHRAMANMARAŞ'A GELECEK

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun Kahramanmaraş ayağından sorumlu olacak AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve beraberindeki milletvekili heyetinin bu hafta içerisinde Kahramanmaraş'a gelerek incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Heyetin kentte gerçekleştireceği temaslarda olayın yaşandığı okul çevresinde inceleme yapması, ilgili kurum temsilcileriyle görüşmesi ve süreçle ilgili bilgi alması bekleniyor. Komisyon sonucu hazırlanacak raporla kamuoyunun bilgilendirilip, eğitim kurumlarındaki güvenlik politikalarına katkı sunması hedefleniyor.

