Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medyada yayılan "failin ölmediği ve kaçırıldığı" yönündeki iddiaları yalanladı.

'Ölmedi' iddialarına cevap geldi: Başsavcılık'tan Kahramanmaraş saldırganı hakkında açıklama

HABERİN ÖZETİ 'Ölmedi' iddialarına cevap geldi: Başsavcılık'tan Kahramanmaraş saldırganı hakkında açıklama Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin, failin ölmediği ve kaçırıldığı yönündeki sosyal medya iddialarını yalanladı. Başsavcılık, failin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ettiklerini belirtti. Failin cenazesinin hastane morguna kaldırıldığı ve otopsi işleminin savcı nezaretinde tamamlandığı ifade edildi. Asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı. Yalan haber yayanlar hakkında TCK 217/A maddesi kapsamında adli soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

OTOPSİ VE DEFİN SÜRECİ ŞEFFAFLIKLA PAYLAŞILDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, olay sonrası yapılan incelemelerde failin olay yerinde hayatını kaybettiğinin tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, olay yerindeki incelemeler sonucunda failin yaşamını yitirdiğinin belirlendiği, ardından cenazenin Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldığı kaydedildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla yapılan otopsinin 15 Nisan saat 21.45'te başlayıp, 16 Nisan saat 00.30'da tamamlandığı, defin ruhsatının düzenlenmesiyle sürecin sona erdiği bildirildi. Failin ölmediğine yönelik iddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, dosya taraflarının otopsi ve ölü muayene işlemlerine ait kayıtları inceleme yetkisine sahip olduğu belirtildi.

YALAN HABER YAYANLARA TCK 217/A'DAN İŞLEM UYGULANACAK

Öte yandan, halk arasında korku ve panik oluşturabilecek nitelikte yanıltıcı bilgi yayan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılık, kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini vurgulayarak, asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.