İsa Aras Mersinli'nin atış yaptığı poligon görevlisi polis memuru görevden uzaklaştırıldı!

Kahramanmaraş’ta Türkiye'yi yasa boğan silahlı saldırının ardından adli ve idari soruşturma derinleşiyor. Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen menfur olayın faili İ.A.M.’nin, saldırıdan kısa süre önce İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait atış poligonunu kullandığının ortaya çıkması üzerine emniyet teşkilatında ilk görevden uzaklaştırma kararı alındı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, saldırganın poligon kullanımı ve sorumlular hakkında başlatılan işlemler şu ifadelerle aktarıldı: "15.04.2026 günü ilimiz Ayser Çalık Ortaokulu’nda ülkemizi yasa boğan menfur bir silahlı saldırı olayı gerçekleştirilmiştir. Olay ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında olayın faili İ.A.M.’nin İl Emniyet Müdürlüğü Açık Atış Poligonunda 13.04.2026 günü babası U.M. ile birlikte atış yaptığının tespit edilmesi üzerine poligon görevlisi polis memuru M.Y. aynı gün Valilik Makam onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır."
Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve ihmali bulunanların belirlenmesi amacıyla Ankara’dan da düğmeye basıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, poligondaki işleyiş ve denetim eksikliklerini incelemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı. Açıklamanın devamında, "Bu kapsamda sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilerek sürecin hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.