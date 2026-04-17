TGRT Haber
TGRT Haber
 Serhat Yıldız

İsa Aras Mersinli'nin atış yaptığı poligon görevlisi polis memuru görevden uzaklaştırıldı!

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, okul saldırganının emniyet poligonunda atış yapması nedeniyle babası Uğur Mersinli ile birlikte poligon görevlisi polis memuru M.Y.’nin aynı gün görevden uzaklaştırıldığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

IHA
17.04.2026
12:24
17.04.2026
’ta Türkiye'yi yasa boğan silahlı saldırının ardından adli ve idari soruşturma derinleşiyor. Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen menfur olayın faili İ.A.M.’nin, saldırıdan kısa süre önce İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait atış poligonunu kullandığının ortaya çıkması üzerine emniyet teşkilatında ilk kararı alındı.

İsa Aras Mersinli'nin atış yaptığı poligon görevlisi polis memuru görevden uzaklaştırıldı!

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırının failinin, saldırıdan kısa süre önce İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait atış poligonunu kullanması üzerine emniyet teşkilatında görevden uzaklaştırma kararı alındı.
Fail İ.A.M., 13.04.2026 tarihinde babası U.M. ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Açık Atış Poligonu'nda atış yaptı.
Poligon görevlisi polis memuru M.Y. Valilik Makamı onayı ile görevden uzaklaştırıldı.
Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve ihmali bulunanların belirlenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı soruşturma başlattı.
İsa Aras Mersinli'nin atış yaptığı poligon görevlisi polis memuru görevden uzaklaştırıldı!

EMNİYETTEN "POLİGON" AÇIKLAMASI

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, saldırganın kullanımı ve sorumlular hakkında başlatılan işlemler şu ifadelerle aktarıldı: "15.04.2026 günü ilimiz Ayser Çalık Ortaokulu’nda ülkemizi yasa boğan menfur bir olayı gerçekleştirilmiştir. Olay ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında olayın faili İ.A.M.’nin İl Emniyet Müdürlüğü Açık Atış Poligonunda 13.04.2026 günü babası U.M. ile birlikte atış yaptığının tespit edilmesi üzerine poligon görevlisi polis memuru M.Y. aynı gün Valilik Makam onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır."

İsa Aras Mersinli'nin atış yaptığı poligon görevlisi polis memuru görevden uzaklaştırıldı!

MÜFETTİŞLER DEVREDE

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve ihmali bulunanların belirlenmesi amacıyla Ankara’dan da düğmeye basıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, poligondaki işleyiş ve denetim eksikliklerini incelemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı. Açıklamanın devamında, "Bu kapsamda sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilerek sürecin hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

TGRT Haber
